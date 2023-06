Chris Weidman planeja começar com ‘o chute mais forte da minha vida’ no retorno do UFC após 2 anos de afastamento por lesão

Chris Weidman não está se esquivando de um possível cenário de pior caso em seu retorno ao UFC.

O ex-campeão dos médios está escalado para lutar contra Brad Tavares em Boston no UFC 292 em 19 de agosto, data que marca o retorno de Weidman depois de quebrar a perna de forma brutal contra Uriah Hall há mais de dois anos.

A lesão de Weidman ocorreu no UFC 261, quando Hall checou um chute aos 17 segundos de luta, que quebrou a perna de Weidman e encerrou instantaneamente a luta. Agora, depois de passar por um par de cirurgias e meses e meses de reabilitação, “The All-American” não está apenas ansioso para testar seu membro ferido, ele planeja fazê-lo assim que o sinal tocar.

“A primeira coisa que estou fazendo nessa luta contra Brad Tavares é dar o chute mais forte da minha vida, bem na tíbia dele”, disse Weidman no A Hora do MMA. “Eu quero fazer isso. Vale a pena, acho importante você enfrentar seus medos. Qualquer coisa com a qual você possa se sentir desconfortável, vá em frente e faça.

“Sim, é por isso que preciso começar rápido,” Weidman continuou quando questionado sobre quaisquer dúvidas remanescentes. “Tire isso do sistema. Só espero que Brad Tavares, espero que estejamos na mesma página. Ele não tem permissão para checar o chute de primeira mão. Apenas deixe-o pousar, por favor. Então tudo está bem depois disso, que vença o melhor homem.”

Weidman foi imediatamente submetido a uma cirurgia de emergência logo após a lesão em abril de 2021, que exigiu uma segunda cirurgia em agosto seguinte. Por tudo isso, Weidman documentou muito de sua jornada de reabilitação e recuperação. Nesta semana, foi noticiado que a volta de Weidman seria contra Tavares.

Tem sido tão bom para Weidman em relação a qualquer dor ou efeitos persistentes.

“Estou pronto para ir”, disse Weidman. “Obviamente, uma longa recuperação, muito drama ao longo de tudo. Uma dispensa muito mais longa do que eu esperava inicialmente. Tudo aconteceu por uma razão, então aqui estamos nós. Sim, a dor e tudo está bem agora. Chutar não é problema, ser chutado não é problema, então estou pronto para ir. Eu me sinto muito saudável.”

Em Tavares, Weidman enfrenta outro veterano da divisão dos médios do UFC, mais conhecido por suas duras atuações de 15 minutos do que por seu poder de nocaute com um soco. Isso pode ser uma benção para Weidman, que foi nocauteado em cinco das sete lutas antes de sua luta contra Hall.

Embora Weidman não esteja negligenciando Tavares, ele reconhece que é uma opção mais segura para um oponente de retorno do que algumas das outras que poderiam ter acontecido.

“Acho que ele traz perigo suficiente para eu levar isso muito a sério”, disse Weidman. “Tenho muito respeito por ele, então me emociona estar me preparando muito para isso, mas também não é o pior confronto do mundo para mim. Não é como se eu estivesse voltando para uma luta em que tenho um assassino na minha frente.

“Acho importante para mim trabalhar meu caminho de volta e fazer isso de maneira inteligente, e acho que Brad Tavares – sem desrespeito a ele, ele é um bom cara, um bom lutador – só acho que poderia haver confrontos piores para mim no top 10, top 15. Acho que é um ótimo confronto para voltar.

Não importa o que Weidman diga ou quão bem ele tenha se saído na academia, todos os olhos estarão em como sua perna se mantém quando ele fizer aquela caminhada familiar até o octógono mais uma vez. Ele certamente pode esperar ver imagens da lesão repetidas ad nauseum, não que isso seja algo novo para ele.

A única vez que Weidman foi recentemente pego de surpresa ao rever o momento foi quando a equipe que trabalhava em seu próximo documentário apresentou a ele um ângulo que ele nunca tinha visto antes, um que capturou sua perna quebrada com os detalhes mais horríveis possíveis.

“Os produtores me perguntaram: ‘Ei, você concorda que mostremos sua perna quebrada e talvez você fale sobre isso?’”, disse Weidman. “Eu digo, ‘Sim,’ eu meio que me forcei a assistir isso um monte de vezes já há muito, muito tempo atrás, estou marcado nele todos os dias. Eles colocam – e estou acostumado a ver a mesma versão, talvez haja duas visões diferentes – [but] eles têm uma visão que eu nunca tinha visto antes. É uma loucura. Porque eu sei que meus ossos saíram da minha perna, mas você nunca vê isso na câmera.

“Na verdade, eles têm onde você vê a parte de trás da minha panturrilha, onde envolve a perna e dois ossos saem e sangue e tudo sai e então eu caio de volta. Eu nunca vi isso. Nunca pensei que esse ângulo existisse. Então eu estou assistindo Twitch ao vivo e fico tipo, ‘Que diabos? Isso é louco.’ É muito louco. Tenho certeza que no documentário eles vão ter isso também. Você nunca viu nada assim antes.

“Eu nunca vi nada assim antes, onde você vê os ossos simplesmente saindo da pele. Eu não posso acreditar no que parecia. Eu simplesmente não posso acreditar que já passei por isso, estou voltando e me sinto tão bem quanto estou”.