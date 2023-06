Chris Weidman retorna de fratura devastadora na perna e encara Brad Tavares no UFC 292

Chris Weidman está oficialmente de volta.

O ex-campeão dos médios marcou seu retorno ao octógono com uma luta esperada contra Brad Tavares no UFC 292, no dia 19 de agosto, no TD Garden Arena, em Boston.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na segunda-feira, após um relatório inicial do Newsday.

A luta é a primeira aparição de Weidman no UFC desde que uma terrível fratura exposta e uma perna quebrada encerraram sua luta contra Uriah Hall em abril de 2021. A lesão ocorreu depois que ele deu um chute segundos depois da luta e sua perna quebrou com o impacto, mandando-o para a tela se contorcendo de dor.

Weidman imediatamente passou por uma cirurgia para reparar o dano causado e uma haste foi colocada em sua perna para estabilizar os ossos quebrados. Ele acabou tendo que passar por outra cirurgia para colocar uma placa na perna, mas continuou a reabilitar a lesão com a intenção de voltar às lutas.

Em uma aparição recente, Weidman lutou contra as lágrimas depois de participar de uma luta de grappling em março no UFC Fight Pass.

“Estes últimos dois anos foram os anos mais difíceis da minha vida”, disse ele depois. “Não quero chorar, não vou chorar, mas não sei se você sabe disso, mas quebrei minha perna ao meio em abril de 2021 e não tinha certeza se algum dia iria chorar. poder competir novamente em qualquer coisa, então poder vir aqui e dar um show para vocês, ganhando ou perdendo, é realmente um sonho.”

Agora, Weidman busca lutar novamente no cage.

Quanto a Tavares, o veterano de 35 anos procura se recuperar depois de sofrer derrotas consecutivas em suas lutas mais recentes, incluindo um nocaute técnico no primeiro round para Bruno Silva em abril. No geral, ele foi 2-2 em suas últimas quatro lutas no UFC, que incluíram vitórias sobre Omari Akhmedov e Antonio Carlos Junior.

O próximo card do UFC 292 é encabeçado pelo amigo de longa data de Weidman e companheiro de equipe Aljamain Sterling, que coloca seu título peso-galo em jogo contra Sean O’Malley.