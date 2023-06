Christian Pulisic atrai o interesse da França enquanto as especulações sobre seu futuro esquentam

Christian Pulisic está prestes a ser um dos vários jogadores conduzidos para fora da porta em Chelsea futebol clube neste verão — e graças a duas apresentações sensacionais no Liga das Nações da CONCACAF no início deste mês, o preço Estados Unidos skipper pode ter um custo mais alto.

Várias equipes estão lutando para assinar pulísicoque teve uma temporada difícil na Liga Premiada mas mostrou sua qualidade mais uma vez em USMNT obrigação. Um dos clubes interessados Puli parece ser uma potência da Ligue 1 – com proprietários americanos procurando fazer uma assinatura de declaração.

Lyon na luta por Pulisic?

De acordo com O time, Olympique Lyonnais entraram na corrida para pulísicocujo grupo proprietário provavelmente assistiu a algumas das 57 partidas do jogador de 24 anos pela seleção – e viu muitos de seus 23 gols.

empresário americano João Textor tornou-se Lyonnovo acionista majoritário da empresa em dezembro e substituiu o presidente de longa data Jean Michel Aulas em maio – uma mudança que provavelmente levará a grandes mudanças em um dos Françamaiores clubes. Textor e seu Grupo Águia Futebol estão supostamente tentando capitalizar Chelsea‘s precisa reduzir seu elenco e contratar indiscutivelmente a maior estrela americana a jogar pelo sete vezes Ligue 1 vencedores, mas o negócio não será simples.

Qual é o valor de mercado da Pulisic?

Interessado em pulísico tem sido abrangente no ano passado, com clubes na Alemanha e na Itália consistentemente ligados a uma mudança para o ala. Pode até haver equipes inglesas em busca de Puli — incluindo um de propriedade de Tecelão e seu grupo.

De acordo com mercado de transferênciaPulisic tem um valor de mercado de 25 milhões (US$ 27,3 milhões) – o menor valor desde que ele tinha 18 anos Borussia Dortmund. Com muitos clubes farejando ao redor do USMNT estrela, resta saber se Lyon — ou qualquer outra pessoa — fará uma oferta Chelsea não pode recusar.