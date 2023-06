CJ Stroud impressiona nos treinos de entressafra enquanto os texanos embarcam em uma nova era

Tele Houston Texans deu alguns golpes ousados ​​no Draft da NFL de 2023. Mas a escolha mais importante da franquia pode ter sido a primeira – Estado de Ohio quarterback CJ Stroudque já está demonstrando que está pronto para o próximo nível.

Stroud está competindo para começar as funções de zagueiro com Davis Millsmas o novato já está se destacando e pode ser o favorito para garantir o início da Semana 1 em setembro.

A solução para um problema QB de anos?

No minicamp de quarta-feira, Stroud Diz-se que liderou um exercício impressionante de dois minutos que o viu completar seis de oito passes e lançar um touchdown para encerrá-lo. Suas habilidades de comunicação e liderança já são uma grande vantagem, embora moinhos — quem foi Houstontitular do ‘s nas últimas duas temporadas – ainda está muito na mistura sob o comando do novo técnico DeMeco Ryans.

Mills tem sido um jogador sólido e mostrou que é um NFL-qualidade sinal-chamador. Mas o texanos precisa de um quarterback franqueado para ter alguma chance de permanecer em uma divisão que parece que será comandada por Jacksonvillede Trevor Lawrence para um futuro próximo.

Ex-receptor do Cowboys intrigado com Stroud

Antigo vaqueiros receptor largo Cole Beasley sabe uma ou duas coisas sobre grandes zagueiros. Ao longo de uma carreira de 11 anos, beasley peguei passes de Tony Romão, Josh Allen, Tom Bradye Dak Prescott — e ele gosta do que está ouvindo Stroud até agora.

Se Stroud se torna um quarterback digno de ser mencionado ao mesmo tempo que Brady e os grandes ainda não serão conhecidos por muito tempo. Mas Houston os fãs têm todo o direito de estar entusiasmados com o que o futuro reserva para sua franquia de longa data.