Claressa Shields não se arrepende de experiência no MMA, ‘em conversa com o PFL’ para luta futura

Claressa Shields não se arrepende de ter arriscado.

Duas vezes medalhista de ouro olímpico e boxeadora campeã de três divisões, Shields é amplamente considerada a pugilista número 1 libra por libra no mundo hoje, bem como uma das maiores boxeadoras de todos os tempos. Ela também é a única boxeadora da história, independentemente do gênero, a conquistar simultaneamente os quatro principais títulos do boxe em duas divisões diferentes.

No entanto, ela também tem outra distinção. Shields é talvez a boxeadora mais condecorada de todos os tempos a fazer um desvio para o MMA enquanto ainda estava no auge de seus poderes. Shields fez sua tão esperada estreia no MMA em 2021 entre defesas de seus títulos de boxe, marcando um nocaute inesperado sobre Brittney Elkin em sua estreia, depois perdendo uma decisão dividida competitiva para Abigail Montes, ambas disputadas sob o PFL guarda-chuva.

Apesar desses resultados mistos, no entanto, Shields continua contente com sua decisão.

“Não me arrependo de ter feito MMA”, disse Shields na quarta-feira A Hora do MMA. “Estou 1 a 1, perdi uma luta – uma decisão dividida que poderia ter sido contra um adversário que vinha fazendo MMA a vida toda. Então, o fato de eu estar no MMA há apenas um ano, tentando aprender o jogo de chão e tentando aprender um pouco de wrestling e adicioná-lo ao meu boxe, e depois perder uma divisão – tipo, eu não fui nocauteado, eu não não levei armlock, não fui finalizado.

“Acabei de perder na decisão dividida. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Na verdade, isso me fez um lutador melhor. Isso me mostrou o que eu já sabia – posso fazer o que quiser. Ganhei de uma menina que era faixa-marrom e lutava MMA há 13 anos. Eu entrei lá e consegui vencê-la, então sei que sou perigoso, seja em um ringue de boxe ou em uma gaiola.

Shields, 28, está ocupada no boxe desde seu flerte no MMA. Ela venceu decisões consecutivas sobre Ema Kozin e Savannah Marshall em 2022 para continuar seu reinado indiscutível dos médios. Agora, a nativa de Michigan está programada para defender seus cinturões contra Maricela Cornejo no sábado, em uma volta para casa na Little Caesars Arena de Detroit, depois que a adversária original Hanna Gabriels foi substituída devido a uma falha no teste de drogas VADA.

Mas o PFL também fez grandes movimentos desde a última luta de MMA de Shields, mais recentemente com a assinatura do número 1 dos pesos pesados ​​do mundo, Francis Ngannou, em um acordo histórico que verá o ex-campeão do UFC estrear com a organização em 2024.

Shields disse quarta-feira que seu foco continua no boxe para o futuro imediato, no entanto, ela está mantendo a porta aberta para um eventual retorno ao PFL SmartCage.

“Gostaria de voltar a lutar MMA”, disse Shields. “Estamos conversando com o PFL agora para tentar ver qual é o plano, mas eu gostaria de ter o tempo certo para treinar e aprender o ofício do MMA, para ter uma equipe sólida atrás de mim, porque eu Estou apenas improvisando. Eu fui para o JacksonWink e treinei com eles, e eles eram um grande time. Treinei muito jiu-jitsu, muito wrestling. Mas foi tipo, você tem uma sessão de 30 minutos, uma sessão de 45 minutos – você realmente não consegue o máximo [experience]. Tipo, eu vou à academia e não treino menos de três horas para o boxe, e faço boxe há 17 anos.

“Então eu sinto que no MMA, eu quero ter esse mesmo tipo de rotina para aprender apenas essas artes, porque estou muito atrás das outras meninas, mas meu boxe me dá um empurrãozinho. Mas se eu não posso ficar de pé, então temos que descobrir outra coisa”, continuou Shields. “Então, eu só quero aprender essas artes para que possam me dar uma chance melhor de ganhar. Não tenho medo de fazer MMA. Eu já fiz. Eu só quero – eu gosto de vencer. Eu gosto de vencer lutas.

“No MMA, eu gostaria de ter uma chance justa de realmente ter um bom [knowledge base]. Saber o suficiente de MMA, saber o suficiente de wrestling, jiu-jitsu, kickboxing, para realmente saber essas coisas, para onde quando eu entro nessas lutas e essas garotas me derrubam, ainda é uma luta. Então, eu quero fazer isso de novo, só tenho que colocar esses patos em ordem e resolver as coisas.