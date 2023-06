Classificação do NHL Draft 2023: Quem são os jogadores a serem observados?

TO Rascunho de Inscrição da NHL de 2023 está quase chegando, com todos ansiosamente antecipando quem é o Chicago Blackhawks escolherá com sua primeira seleção geral na quarta-feira.

Embora não esteja acostumado a escolher isso no início do draft, o Blackhawks provavelmente trará uma das perspectivas de centro mais talentosas desde Conor McDavidna forma de Connor Bedardembora de forma alguma ele esteja perto da qualidade de perspectiva que o Edmonton Oilers‘ estrela era.

Bedard é a escolha dos talentos disponíveis em Nashville, mas com apenas 17 anos ainda tem muito tempo para crescer e se desenvolver.

O canadense é o talento número 1 consensual no conselho, e ele não vai cair além do Blackhawks‘ escolha aqui, a menos que haja um comércio de grande sucesso que ainda está para ser feito.

No entanto, como costuma acontecer com as classes de recrutamento da NHL, há talentos de elite na frente e, em seguida, uma queda significativa.

Embora existam escolhas surpresa em outros esportes norte-americanos, no hóquei no gelo é muito mais fácil julgar intangíveis e habilidades básicas neste ponto do processo.

Mas, depois de Bedard, quem são os talentos a serem observados no draft de 2023 da NHL?