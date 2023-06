CMDCA de Penedo divulga lista provisória de inscrições homologadas para concorrer ao cargo de conselheiro escolar

Secom PMP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) cumpre mais uma etapa do processo que irá definir, por meio do voto popular, a composição do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/207.

Nesta quarta-feira, 07 de junho, a comissão do processo eleitoral divulgou a lista provisória das pessoas que tiveram a inscrição aprovada ou indeferida.

O CMDCA de Penedo informa que quem quiser recorrer, deve se dirigir entre os dias 09 e 12 de junho até a sede do órgão que funciona no mesmo prédio do Conselho Tutelar, no horário entre 8h e 13 horas.

Confira a lista completa no link abaixo do texto.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar estão localizados no imóvel nº 118, Rua Sete de Setembro, Centro Histórico, ao lado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

As próximas etapas da eleição para conselheiro tutelar em Penedo são o curso preparatório e aplicação da prova objetiva. Confira abaixo o cronograma completo do processo cuja eleição está prevista para acontecer em 1º de outubro.

LISTA PROVISÓRIA INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PENEDO

CRONOGRAMA ELEIÇÕES 2023 PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM PENEDO