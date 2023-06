CMDCA homologa lista final de candidatos ao cargo de conselheiro tutelar em Penedo e convoca aprovados para curso preparatório

Secom CMP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Penedo homologa a lista final dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, relação publicada no documento anexado no final da notícia.

Entre todas as pessoas que demonstraram interesse em participar do processo no município e apresentaram a devida documentação para a comissão eleitoral, 24 estão aptas. Sobre as restantes, quatro informaram desistência e as outras dez tiveram a candidatura indeferida.

O próximo passo do processo eleitoral que definirá titulares e suplentes do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente para o quadriênio 2024/2027 é o curso preparatório que acontece nesta quarta, 21, e quinta-feira, 22, na sede do CMDCA.

O curso é obrigatório e será realizado no horário entre 14 e 17 horas nos dois dias, ambos na sede do CMDCA, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 118, Centro Histórico de Penedo, imóvel onde também funciona o Conselho Tutelar.

Resolução CMDCA Penedo homologa resultado final

CMDCA Penedo convoca candidatos ao cargo de conselheiro tutelar para curso preparatório