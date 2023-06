CMDCA Penedo convoca candidatos ao cargo conselheiro tutelar para provas objetivas

CMDCA convoca candidatos ao cargo conselheiro tutelar em Penedo para realização das provas objetivas

Secom CMP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Penedo convoca todos os candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro tutelar para a realização das provas objetivas.

A etapa do processo eleitoral que irá definir os titulares e suplentes do quadriênio 2024/2027 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente acontece nesta sexta-feira, 23, às 9 horas.

O local das provas objetivas é a Escola Municipal Santa Luzia, localizada na Avenida Wanderley, nº 920, próximo do trevo da Toca do Índio.

A convocação do CMDCA está expressa na Resolução nº 14/2023 (confira no link abaixo do texto), documento que também retifica a quantidade de questões objetivas, sendo 5 de assuntos relacionados com informática básica e 45 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de políticas públicas para a população com idade abaixo de 18 anos.