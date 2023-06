CMDCA Penedo informa resultado da prova objetiva e aprovados para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Penedo divulgou nesta quarta-feira, 28 de junho, o resultado preliminar das provas objetivas realizadas por candidatos ao cargo de conselheiro tutelar.

No documento publicado abaixo do texto, a comissão eleitoral do CMDCA destaca que o início da campanha eleitoral – previsto no cronograma do processo em curso para 06 de julho – começará de forma administrativa e interna, por meio de reuniões com a comissão especial.

Nessa fase da eleição que será decidida pelo voto popular, em 1º de outubro, haverá escolha dos números dos candidatos, orientações e diretrizes para a campanha externa, data para o início da campanha externa, e, principalmente, as regras de condutas para esse período, baseado nas orientações do CONANDA, do TRE, do Ministério Público e deste CMDCA.

RESOLUÇÃO 16 – Resultado Preliminar Prova