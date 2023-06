Co-fundador da OceanGate dispara contra James Cameron por críticas submersíveis

James cameronduras críticas do submersível OceanGate implodido, e seu CEO Stockton Rushestá irritando o co-fundador da OceanGate … que diz que Cameron está apenas adivinhando o que aconteceu com Titan e não tem nenhum conhecimento real.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Rádio Times

Guillermo Söhnlein está rejeitando a afirmação do diretor do “Titanic” de que o submersível era “muito experimental para transportar passageiros”… dizendo que é impossível para James saber todos os detalhes.

Guillermo foi à Times Radio na sexta-feira no Reino Unido e defendeu OceanGate e Stockton, dizendo … “É impossível alguém realmente especular de fora … Sei por experiência própria que estávamos extremamente comprometidos com a segurança e a mitigação de riscos era uma parte fundamental da cultura da empresa.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



abc

Lembre-se, James é culpando a tragédia em Stockton – que estava pilotando o Titan quando implodiu – alegando que ignorou os avisos da indústria sobre a segurança do design do Titan e piorou as coisas ao levar turistas a bordo do navio.



Reproduzir conteúdo de vídeo



CNN

James, que fez 33 mergulhos no famoso naufrágio, disse que ele e outros membros da comunidade submersível expressaram preocupação com o submersível Titan, mas Stockton avançou, implacável – como o capitão do Titanic que avançou a todo vapor em um campo de gelo.

Guillermo diz que as opiniões de James não são evangélicas – ele diz que há opiniões e pontos de vista divergentes dentro da indústria sobre todos os aspectos dos mergulhos oceânicos profundos e submersíveis … e, mais importante, ele diz que James não estava envolvido no projeto, engenharia , construindo, testando ou mergulhando em Titã.