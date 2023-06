Coca-Cola FEMSA ABRE VAGAS em duas regiões

A Coca-Cola FEMSA, empresa líder responsável pela produção e distribuição de mais de 100 marcas de bebidas, está contratando novos profissionais em solo brasileiro. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas em aberto:

Operador de Máquina – Osasco – SP – Operador de Máquinas;

Promotor (a) de Vendas – Passo Fundo – RS – Venda Externa;

Vendedor (a) Jr. – Passo Fundo – RS – Venda Externa;

Motorista Entregadora/Entregador – Itaquaquecetuba – SP – Motorista – Hab D;

Motorista Entregadora/Entregador – Osasco – SP – Motorista – Hab D;

Ajudante Operacional PCD – Porto Alegre – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Promotor (a) – Gramado – RS – Venda Externa;

Ajudante Operacional – São Paulo – SP;

Ajudante Operacional – Ipiranga – São Paulo – SP – Produção;

Ajudante Operacional – Parque Novo Mundo – São Paulo – SP – Produção;

Promotor com Carro Próprio – Guaíba – RS – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – ITAIM PAULISTA – São Paulo – SP – Recursos Humanos;

Ajudante Operacional – Mogi das Cruzes – SP – Produção.

Mais sobre a Coca-Cola FEMSA

Sobre a Coca-Cola FEMSA, é interessante ressaltar que a empresa produz e distribui Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle, Schweppes e outras bebidas do portfólio da The Coca-Cola Company em 10 países. Além disso, como trata-se de uma das marcas mais conhecidas de todo o mundo, está sempre em busca de evolução.

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, responsável por empregar cerca de 20 mil funcionários e atender mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de Goiás.

Em relação à estrutura, são 38 centros de distribuição e nove fábricas, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior no mundo em volume de vendas em produtos Coca-Cola.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Coca-Cola FEMSA já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

