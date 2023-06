Coco Montrese rasga o administrador de Biden. Cancelado Drag Show na Base da Força Aérea

A atração principal agendada para um show de drag em uma base da Força Aérea dos EUA está rasgando Presidente Biden por cancelar o evento deste ano, dizendo que não se alinha com o suposto apoio da Casa Branca à comunidade LGBTQ.

Estrela de “RuPaul’s Drag Race” Coco Montrese juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” para nos dar sua reação à decisão do Pentágono de cancelar o show de drags programado para esta noite na Base Aérea de Nellis, em Nevada.

Houve 2 shows de drag anteriores na base e, de fato, Coco se apresentou no primeiro em 2021.

Coco diz que todas as drag queens se apresentaram em uma casa lotada e, em geral, foram bem recebidas – e é por isso que ela está desapontada com a troca de rumo militar e cancelou o show de quinta-feira no último minuto.