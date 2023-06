Cody Zeller quase arruína a vitória do Heat no jogo 2, comunidade da NBA o critica

Bcentro de ackup Cody Zeller jogou apenas oito minutos para o calor de Miami no jogo 2 do Finais da NBA de 2023 no domingo na Ball Arena, mas foi o suficiente para quase estragar a vitória de seu time sobre o Denver Nuggets.

Zeller, 30, substituído Kevin Love na quadra no final do terceiro quarto e rapidamente fez uma bandeja fácil antes de cometer uma falta Nikola Jokic para uma conversão And-1.

Kevin Garnett sabe como parar Nikola Jokic, o Miami Heat vai ouvir?Altura de começar

Jokic, 28 anos, acabou expondo Zeller naquele curto trecho e não foi o único a fazê-lo. Christian Braun roubou a bola do grande homem na posse seguinte.

Zeller fez falta em Jokic mais uma vez antes do técnico do Heat Erik Spoelstra decidiu tirá-lo do jogo para sempre.

Bam Adebayo substituiu Zeller, que nunca mais voltou ao jogo. Ele teve a sorte de sua equipe ter conseguido completar a vitória fora de casa.

Comunidade da NBA critica Cody Zeller

Zeller não escapou da NBA a comunidade o criticou, embora Miami empatasse a série antes do jogo 3 em casa.

A mídia social ficou repleta de memes zombando do desempenho horrível de Zeller, que ocorreu em um momento em que o Heat estava começando a recuperar o controle da competição.

Alguns usuários apontaram que Zeller não deveria estar na NBA se outros pivôs como Dwight Howard e primos boogie estão fora da liga.

Um fã até mencionou Larry BirdCitação icônica de sobre ser ofendido quando um homem branco o guarda como se dissesse que Jokic sente o mesmo com Zeller.