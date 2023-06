Colin Kaepernick continua pressionando por um retorno à NFL depois de seis anos fora do circuito

Six anos depois Colin Kaepernick decidiu se ajoelhar durante o Hino Nacional, muitos escrutínios e críticas vieram sobre ele enquanto ele se apegava às suas armas. A liga tomou a decisão de excluí-lo e ele não se vestiu desde então. Mas Colin continua inflexível em retomar seu NFL carreira antes que seja tarde demais, ele repetiu suas intenções durante uma recente Esportes ilustrados entrevista. Kaepernick já está com 35 anos, faltam poucos anos para o auge de suas habilidades físicas. Embora ele não tenha realmente arriscado seu corpo durante todo esse tempo, o tempo do pai alcança a todos. Colin está ciente de que o tempo está se esgotando e um dia ele não poderá jogar em lugar nenhum. É normal que ele comece a empurrar ainda mais à medida que envelhece.

Colin Kaepernick culpa o viés político pelo ostracismo da NFL

Colin não apenas revelou que vai continuar pressionando, mas também mencionou o motivo pelo qual sente que a NFL nunca concordou em aceitá-lo de volta. Ele está convencido de que é devido a viés político. Ele disse: “Vou continuar pressionando. Vou continuar lutando por isso porque sei que posso entrar em campo e jogar. Cada treino, cada oportunidade que tive para mostrar isso, o feedback sempre foi Tudo, desde ‘Ele ainda é um jogador de elite’ até ‘O treino foi ótimo; foi melhor do que o esperado’.

“Quando eu fiz meu treino com os Raiders no ano passado, mesmo treinando com os caras, há uma quantidade razoável de pessoas que podem ter esquecido o que eu era capaz de fazer em campo, então qualquer chance de poder lembrar as pessoas do que posso fazer lá fora, estou ansioso e abraço, e estou ansioso pelo dia em que vou entrar em campo e mostrar às pessoas o que posso fazer”

Kaepernick acrescentou na entrevista: “Ouvi muitas desculpas ao longo dos anos, mas na maioria das vezes acaba: ‘Oh, vamos ver como os caras que temos se saem. Com a situação dos Raiders por último ano, isso foi [Jarrett] Stidham e Nick Mullens, que para mim, você apenas compara currículos e capacidades, além do treino e do feedback, é como, ‘OK, legal.’ Obviamente, há algo mais nessa decisão. Para mim, isso é normalmente o que acaba sendo, ou tem sido nos últimos sete anos. Então, só quero a oportunidade de entrar, mostrar o que posso fazer dentro de campo. Me julgue com base nisso, não no viés político que você tem.”