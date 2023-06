Colts confirmam que NFL está investigando jogador por possível jogo de azar

TO Indianapolis Colts disse na segunda-feira que está ciente de que a NFL abriu uma investigação de jogo em um dos jogadores do time, mas não quis discutir nenhum detalhe adicional.

A confirmação veio logo após o surgimento de relatos de uma possível infração das políticas de jogo da liga. O jogador sob investigação não foi divulgado publicamente.

Indy está realizando treinos esta semana nas instalações da equipe, mas ninguém deve falar até quarta-feira.

A NFL suspendeu cinco jogadores em abril, quatro do Detroit Lions, por infrações de jogos de azar. O Lions dispensou três desses jogadores – os receivers Quintez Cephus e Stanley Berryhill e o safety CJ Moore. Cephus e Moore foram suspensos indefinidamente por apostar em jogos da NFL, enquanto Berryhill e o recebedor Jameson Williams receberam suspensões de seis jogos cada um por apostar em jogos não pertencentes à NFL. Williams, a 12ª escolha geral no draft de 2022, permanece na lista de Detroit.

O lado defensivo do Washington Commanders, Shaka Toney, também foi suspenso por tempo indeterminado em abril por apostar em jogos da NFL e, em 2022, a NFL suspendeu o recebedor do Atlanta Falcons, Calvin Ridley, por toda a temporada pela mesma infração. Ridley foi reintegrado em março e agora está com o Jacksonville Jaguars.

Não é a primeira vez que os Colts se envolvem em uma alegação de jogo.

Em 1983, o ex-zagueiro Art Schlichter, a 4ª seleção no draft de 1982 da NFL, foi suspenso indefinidamente depois de concordar em testemunhar contra agenciadores de apostas aos quais devia dinheiro. O então comissário Pete Rozelle reduziu a punição para 13 meses e foi reintegrado para a temporada de 1984.

Mas os Colts dispensaram Schlichter no início de 1985, depois que surgiram rumores de que ele continuava jogando. Schlichter foi o primeiro jogador da NFL a ser suspenso por jogo desde Alex Karras e Paul Hornung em 1963.