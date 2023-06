Com acesso gratuito, espetáculo Bandeira de São João será apresentado em Penedo nesta sexta, 30

A programação dos festejos juninos em Penedo abre espaço para as artes cênicas. Nesta sexta-feira, 30, o espetáculo Bandeira de São João será apresentado no Theatro Sete de Setembro, com entrada gratuita, às 14 horas.

A peça é uma adaptação do livro Bandeira de São João, escrito por Ronaldo Correia Brito e Assis Lima, encenada pela Companhia Teatral Mestres da Graça, grupo da cidade alagoana de Palmeira dos Índios fundado em 2008.

A 10ª produção da Cia Mestres da Graça explora a obra que relaciona a história de um casal de agricultores cujo casamento é adiado e depende de uma série de acontecimentos, todos pontuados por brincadeiras populares típicas da riqueza do folclore nordestino.

O espetáculo com apresentação única nesta sexta, 30, encantou o público em Maceió e Arapiraca, cidades incluídas na programação desenvolvida pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Em Penedo, a inclusão da produção teatral é resultado da articulação realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Texto Fernando Vinícius

Fotos Waleska Ferreira (Divulgação)