Comediante Jocelyn Chia preocupada com prisão após piada da Malaysia Airlines

Jocelyn Chia que tem cidadania cingapuriana e americana, está na mira do governo da Malásia no momento … isso após uma piada que ela contou em um clube de comédia em Nova York em abril, referindo-se ao voo condenado de 2014 que nunca foi encontrado.

Entramos nessa estranha lógica com Chia Monday no “TMZ Live”, e ela nos disse que está genuinamente preocupada com a possibilidade de a polícia sequestrá-la no exterior e arrastá-la para a Malásia.