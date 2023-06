Comemorações explosivas em Denver: Jokic e Murray dirigem um tanque durante o desfile da vitória do Nuggets

TAs cenas foram jubilosas em Denver hoje, enquanto os jogadores da franquia vitoriosa da NBA desfrutavam de seu desfile da vitória após sua vitória histórica contra o Miami Heat no início da semana.

A Mile High City estava cheia de meio milhão de fãs que foram às ruas para comemorar a vitória nas finais da NBA.

Houve muita diversão e momentos icônicos do desfile que provavelmente ficará na história do clube e será lembrado com carinho pelos torcedores nos próximos anos.

Treinador principal Michael Malone, bem como Jokic e Jamal Murray Malone roubaram o show. O primeiro podia ser visto vestindo uma camiseta com a foto do Troféu do Campeonato Larry O’Brien e a legenda hilária “coloque isso no seu cachimbo e fume”. Esse sentimento continuou ao longo do dia, como Malone jogou champanhe na enorme multidão de pessoas.

Do alto de um caminhão de bombeiros, o treinador também prometeu mais glória no futuro próximo. “Ainda não terminamos. Somos alguns bastardos gananciosos, baby. Somos alguns bastardos gananciosos. Estamos pegando outro”, ele gritou.

No caso de Jokic e Murray, os fãs não podiam acreditar em seus olhos quando os dois pararam no que parecia ser um veículo parecido com um tanque e começaram a mostrar seus troféus aos fãs.

Desde então, foi confirmado que era realmente um blindado veículo comumente usado por equipes da SWAT, mas, mesmo assim, não tira a bizarra escolha de transporte escolhida pelas duas estrelas.