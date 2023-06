Por um longo período, nossos ancestrais tiveram laços mais estreitos com o mundo natural. Sendo assim, eles viviam principalmente em casas, o que permitia uma maior conexão com os elementos naturais como árvores, flores, solo, rios e lagos próximos e, em geral, vivenciando o que a natureza poderia oferecer a eles no dia a dia. Por isso que hoje, indicaremos como a biofilia pode ser utilizada em sua casa, bem como o que é de fato a biofilia.

Qual é exatamente o significado de Biofilia?

Devido à maneira como a civilização foi estruturada na época, nossos ancestrais puderam experimentar a natureza em maior extensão do que as pessoas modernas.

Somos a primeira geração a viver em áreas urbanas densas, dividindo apartamentos com dezenas de estranhos. Além disso, poucos centros urbanos efetivamente oferecem espaços verdes em quantidade suficiente para os residentes desfrutarem.

O conceito de biofilia foi desenvolvido para descrever o oposto polar da atração pela morte, ou atração pela vida. Além de seu significado científico, o termo tem uma conotação filosófica, referindo-se aos benefícios e bem-estar que experimentamos quando nos relacionamos mais estreitamente com outros membros do ecossistema.

Resumindo, a biofilia é uma profunda apreciação pela vida e um desejo de se sentir parte dela. No estado atual da humanidade, o termo “biofilia” tem sido amplamente ignorado pelos milhões de pessoas que se aglomeraram nas grandes cidades.

Assim, quem tem a oportunidade de viver em um lugar que permite o máximo contato com a natureza muitas vezes descobre que as exigências da vida cotidiana os impedem de fazê-lo. Por falta de contato com a natureza, atualmente, temos pessoas mais estressadas e dispersas.

Como a biofilia pode ajudar em sua casa?

Como as pessoas atuam em vários ambientes, profissionais como arquitetos e designers de interiores recebem o desafio de encontrar soluções viáveis. Os estudos também descobriram que funcionários que trabalhavam em espaços com design biofílico relataram níveis mais altos de felicidade do que aqueles que não trabalhavam.



Você também pode gostar:

Não deve utilizar a biofilia somente nas casas, mas também em locais de trabalho tradicionais, como escritórios, especialmente se você trabalha em casa. Ao fazer isso, você está satisfazendo uma necessidade primordial codificada em nosso DNA e criando um ambiente mental mais tranquilo e produtivo.

Utilizando elementos rústicos nas decorações de interiores

Os profissionais estão utilizando mais elementos como madeira e pedra para o seu design de interiores, e assim, contribuir para a estética “rústica” do espaço, a familiaridade que sentimos com estes componentes irá potenciar a nossa sensação de conforto e bem-estar.

Se você mora em um condomínio, pode incluir no próprio edifício usando os materiais para construir as paredes, teto e piso, ou você pode usá-lo para enfeitar a sala com peças menores como espelhos, pinturas e esculturas.

Deixando a luz solar entrar nos ambientes

As janelas e os tetos são uma ótima maneira de deixar a luz natural entrar em um espaço. Desta forma, a área receberá iluminação naturalmente e você economizará dinheiro em sua conta de luz no processo. Ademais, você estará mais em contato com a luz do sol, tendo a sensação de conforto e carinho, proporcionado pela luminosidade natural.

Utilizando plantas verdes e naturais

Não tem como falar sobre conexão natural e deixar de fora as plantas, certo?

Então, nada melhor do que utilizar plantas grandes, médias e pequenas, colocando-as em vasos, ou criando um jardim vertical, ou até mesmo cobrindo uma parede inteira com vegetação para realizar uma decoração.

Mas lembre-se que diferentes espécies requerem diferentes quantidades de cuidado; mas, se você quiser um que exija menos atenção, procure por plantas que são mais resistentes.

Se a sua intenção é levar a missão adiante, e se diferenciar das demais, instale um telhado verde. Dessa forma, você deve consultar um arquiteto com antecedência para garantir que não coloque em risco a fundação do local.

Utilizando locais externos para o contato com a natureza

Por fim, se você tem espaço para isso, designe uma área externa para momentos biofílicos. Um lugar para clarear a cabeça e tomar um pouco de ar fresco é uma grande ajuda para manter uma rotina regular, especialmente quando as demandas do trabalho são altas.

Ficando alguns minutos neste local, você se sentirá muito mais à vontade e pronto para enfrentar qualquer problema que precise resolver. O mais importante é que qualquer lugar, seja, um quarto de uma casa, uma varanda, sacada, um pátio, jardim ou qualquer outra pequena área externa onde uma brisa possa soprar é suficiente.

Assim, você constrói seu ambiente de cura com a biofilia em mente.