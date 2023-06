Como a proposta sexual de Andrew Barth Feldman lhe rendeu o papel de co-estrela com Jennifer Lawrence

André Barth Feldman se viu em um momento estressante enquanto fazia o teste para “No Ressentimentos” com Jennifer Lawrence. O filme, uma comédia dramática sobre amadurecimento, já está fazendo sucesso no mundo do entretenimento.

Um aspecto notável do filme é uma cena gráfica de nudez com Jennifer Lawrence em uma praia. No entanto, não é de natureza sexual, mas sim uma grande luta, que ainda está gerando muitas manchetes. Mas esse não é o único aspecto que chama a atenção relacionado ao filme.

Feldman revelou recentemente em uma entrevista com feira de vaidade que ele teve que propor Lawrence durante a audição para testar sua química. Ele explicou: “Vou ter que olhar nos olhos de Jennifer Lawrence hoje e dizer: ‘Vamos foder’. Isso é algo que eu tenho que fazer.”

Lawrence deu a boa notícia

Apesar da proposta estranha, Feldman garantiu o papel, e Lawrence entregou pessoalmente as boas novas a ele. Feldman compartilhou: “Jennifer disse: ‘Andrew, sinto muito, você não poderá voltar para Harvard neste semestre’.”

Os personagens interpretados por Lawrence e Feldman se envolver em algumas atividades extracurriculares, considerando a proposição envolvida. Isso lembra um episódio de “Entourage”, onde Johnny Drama tem uma chance de um papel importante com uma protagonista, mas tem que propor sexo a ela. Poderia criar um enredo interessante.

A ousadia de Feldman aparentemente impressionou o diretor do filme, Lawrence, e os produtores, pois ele finalmente conseguiu o papel. Isso levanta a questão de saber se o encontro foi estranho ou tranquilo. Dado que o filme gira em torno de um jovem desajeitado e estranho, é provável que um momento estranho se encaixe melhor no personagem do que um suave.