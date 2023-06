Como Assistir UFC Fight Pass na Apple TV, FireTV, Android, Smart TV (2023)

O UFC Fight Pass é um serviço de streaming de vídeo baseado em assinatura. No entanto, como o nome sugere, é um reality show de luta de MMA. No entanto, se você deseja ativar ou assistir ao UFC Fight Pass em seus dispositivos inteligentes, provavelmente está procurando o último UFC 289 Nunes x Irene Aldana e muito mais. Muitas pessoas pensam que assistir UFC Fight Pass é tão simples quanto código de login ufcfightpass.com/tv-login e conectar sua TV. Mas não é.

No entanto, embora muitas pessoas já tenham uma Apple TV, Fire TV, Android TV ou qualquer Smart TV, elas não sabem assistir ao UFC Fight Pass. Se você é um desses, aqui está o nosso guia para ajudá-lo com isso.

Como ativar o UFC Fight Pass?

Se você deseja assistir às últimas lutas, primeiro você precisa se inscrever no UFC Fight Pass. Ao contrário de outros canais de TV de vídeo como BET+, o UFC não vem de graça. Em vez disso, você pode escolher entre um pacote mensal e um anual que custa US$ 9,99 e US$ 95,99, respectivamente.

Portanto, antes de começar a assistir diretamente às últimas partidas do UFC Fight Pass, você precisará adquirir uma assinatura que não sai barata. No entanto, se você conseguir colocar as mãos no ESPN Free Trial, as coisas podem ficar bem fáceis e diferentes.

Ainda assim, antes de começar, você deve manter seu smartphone ou PC à mão para poder acessar diretamente ufcfightpass.com/tv-login e inserir o código para vincular seu serviço. Desnecessário dizer que você precisa permanecer conectado em qualquer um dos seus dispositivos com uma assinatura para que funcione. Dito isso, vamos começar a ativar o UFC Fight Pass.

Como assistir UFC Fight Pass na Apple TV em ufcfightpass.com/tv-login code

A partir de agora, muitos usuários têm Apple TV. No entanto, assim como os iPhones, a Apple TV não é fácil de usar. Como resultado, muitas pessoas enfrentam dificuldades para ativar ou assistir ao UFC Fight Pass em suas Apple TVs. Se você é um desses, nós o cobrimos. Aqui estão os passos para assistir UFC na Apple TV.

Abra o Loja de aplicativos. Procurar UFC. Instale o aplicativo UFC. Depois de instalado, abra-o. Agora, abra o navegador do seu PC ou smartphone e acesse ufcfightpass.com/tv-login. Digite o PIN de 6 dígitos que você está vendo na tela da sua TV. Clique em Entrar.

É isso. Agora sua Apple TV está pronta para transmitir o UFC Fight Pass. Você pode assistir a todas as lutas mais recentes e não precisará fazer login novamente, a menos que desinstale o UFC.

Como Assistir UFC Fight Pass na Android TV

Se você estiver usando uma Android TV, fique feliz porque é realmente muito fácil configurar o UFC Fight Pass nela. No entanto, se você ainda estiver tendo problemas, aqui estão as etapas:

Certifique-se de que sua Android TV esteja conectada a uma conexão de internet estável. Pegue o controle remoto e abra o Loja de jogos. Procurar UFC. Na PlayStore, existem muitos aplicativos fraudulentos, certifique-se de baixar e instalar o correto. Depois de instalado, abra o UFC e você verá um pin de 6 dígitos. Agora, no navegador do seu PC ou smartphone, acesse ufcfightpass.com/tv-login . Insira o PIN de 6 dígitos e clique em Entrar.

código ufcfightpass.com/tv-login no Amazon Fire TV

Se por acaso você possui um Amazon Fire TV ou Fire TV Stick, deve saber que assistir UFC Fight Pass nele não é muito diferente quando comparado ao Android TV. Isso ocorre porque o Fire TV é baseado no Android TV. No entanto, aqui estão os passos para assistir ao UFC Fight Pass na Fire TV:

Certifique-se de que sua Fire TV esteja conectada à Internet. Abra a AppStore e procure por UFC. Ao encontrá-lo, clique em Adquirir aplicativo. Depois de instalado, abra-o e você verá um PIN de 6 dígitos. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para ufcfightpass.com/tv-login código. Digite o código de 6 dígitos e clique em Entrar.

Agora, seu Amazon Fire TV ou Fire TV stick está pronto para transmitir o Ultimate Fighting Championship.

Como Assistir UFC Fight Pass no Roku

Se você possui um dispositivo de streaming Roku, às vezes pode achar difícil instalar e assistir ao UFC Fighting Championship. No entanto, se você seguir cuidadosamente estas etapas fáceis, não terá problemas. Dito isso, vamos aos passos:

Certifique-se de que seu dispositivo de streaming Roku esteja conectado a uma conexão de internet estável. Agora, pressione o Lar botão no seu controle remoto Roku. Role para cima e clique em Canais de Transmissão. A partir daí, abra o loja de canais. Agora procure por UFC. Ao encontrá-lo, clique em Adicionar canal. Assim que o UFC for adicionado como um canal, abra-o e você será saudado por um PIN de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu PC ou smartphone e vá para ufcfightpass.com/tv-login código. Insira o PIN de 6 dígitos e clique em Entrar.

É isso. Agora, você pode facilmente transmitir e assistir às últimas lutas do UFC em seu dispositivo Roku Streaming.

Como assistir UFC Fight Pass na Samsung Smart TV

Se você tiver uma Samsung Smart TV, deve ser fácil ativar e assistir ao passe de luta do UFC. No entanto, se você se encontrar em alguma dificuldade, aqui estão os passos a seguir:

Certifique-se de que sua Samsung Smart TV esteja conectada à Internet. Depois disso, pegue seu controle remoto e pressione o botão Hub Inteligente botão. Clique em Aplicativos e procure por UFC. Uma vez encontrado, faça o download. Depois de baixado, abra-o. Agora, você verá um PIN de 6 dígitos. No navegador do seu smartphone ou PC, acesse ufcfightpass.com/tv-login código. Agora, digite o PIN de 6 dígitos mostrado na tela da sua TV e clique em Entrar.

É isso. Agora, sua Samsung Smart TV está pronta para transmitir conteúdo do UFC Fight Pass.

Assista UFC Fight Pass no Xbox One

Embora o Xbox One possa ser um dos melhores consoles de jogos, definitivamente não é fácil de operar. Da mesma forma, se você está tendo problemas para assistir às lutas do UFC no Xbox One, é compreensível. No entanto, para sua ajuda, aqui estão os passos para assistir e ativar o UFC Fight Pass no Xbox One:

Ligue o Xbox One e verifique se ele está conectado à Internet. Agora, em Home, vá para Loja. Assim que a Loja abrir, procure por UFC. Encontre o aplicativo e instale-o. Volte para casa novamente e vá para Biblioteca. Abra o UFC e você verá um PIN de 6 dígitos. Agora, no navegador do seu smartphone ou PC, acesse ufcfightpass.com/tv-login código. Digite o PIN de 6 dígitos mostrado na tela e clique em Entrar.

Agora, seu Xbox One está pronto para transmitir UFC Fight Pass.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode assistir ao UFC Fight Pass em todos os seus dispositivos inteligentes acessando ufcfightpass.com/tv-login. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

