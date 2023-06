Como ativar a ativação do eSIM da Verizon 2023: guia de configuração completo

Os dispositivos móveis tornaram-se cada vez mais parte integrante de nossas vidas cada vez mais digitais. No passado, os cartões SIM tradicionais eram a forma mais comum de se conectar a redes celulares, mas a tecnologia eSIM está mudando esse cenário. No entanto, para ser mais flexível e conveniente, os cartões SIM integrados oferecem maior controle sobre as conexões celulares. Nos Estados Unidos, a Verizon, uma das principais empresas de telecomunicações, adotou a tecnologia eSIM, tornando mais fácil para seus clientes ativar seus eSIMs. Portanto, neste artigo, você aprenderá o processo de ativação do eSIM da Verizon.

O que é eSIM?

É importante entender o que é um eSIM e como ele difere absolutamente de um cartão SIM normal antes de iniciar o processo de ativação do Verizon eSIM. Nas redes celulares, os cartões SIM são pequenos cartões removíveis que armazenam dados para identificar e autenticar um dispositivo móvel. O eSIM, por outro lado, é um chip embutido em um dispositivo que elimina a necessidade de um cartão físico. No entanto, para oferecer a mesma funcionalidade de um cartão SIM tradicional, também é flexível e conveniente.

Quais são os benefícios do eSIM?

Existem várias vantagens em usar um eSIM em vez de um cartão SIM convencional, tornando-os uma opção atraente para muitos usuários:

Capacidade Dual SIM: Ao usar eSIMs, os usuários podem alternar entre operadoras e planos sem problemas, porque podem ter vários SIMs ativos. Aqueles que viajam com frequência ou desejam separar suas linhas pessoais e de negócios podem achar esse recurso útil. Sem cartão físico: Devido à natureza incorporada dos cartões eSIM, não é necessário manusear ou inserir cartões físicos. Os cartões SIM não serão perdidos ou danificados dessa forma, e o design do dispositivo também é simplificado. Ativação Remota: É possível ativar um eSIM remotamente sem visitar uma loja da operadora. Economiza tempo do cliente e facilita o gerenciamento de suas conexões, principalmente para quem prefere o gerenciamento online.

Como ativar o Verizon eSIM no seu dispositivo

Com a introdução da tecnologia eSIM, a Verizon está tornando mais fácil para seus clientes gerenciar e ativar seus eSIMs. No entanto, existem alguns passos simples envolvidos na Ativação do eSIM da Verizon:

Portanto, se você for um novo cliente da Verizon, precisará adquirir um novo plano para ativar um eSIM da Verizon. Você pode transferir seu serviço existente da Verizon para o eSIM se for um cliente existente da Verizon. No entanto, geralmente é possível fazer isso visitando o site da Verizon ou entrando em contato com o departamento de atendimento ao cliente. Você precisa de um plano sem fio ativo da Verizon para obter o código eSIM QR, necessário para ativar o dispositivo. É possível receber o código eSIM QR da Verizon através de vários canais, incluindo: No site da Verizon, faça login em sua conta e navegue até a página de ativação do eSIM. Você pode gerar o código QR para o seu eSIM aqui.

Na loja, um representante da Verizon pode ajudá-lo a criar o código eSIM QR, se preferir. É hora de ativar seu eSIM assim que tiver o código QR. Portanto, pode ser necessário seguir etapas ligeiramente diferentes dependendo do dispositivo que você está usando, mas geralmente o procedimento é o seguinte: Acesse o menu de configurações do seu dispositivo. Toque no ícone de engrenagem ou deslize de cima para baixo na tela para acessar o menu de configurações.

Você pode encontrar a ativação do eSIM da Verizon ou a seção de configurações de celular no menu de configurações do dispositivo. Portanto, se você usar um dispositivo ou sistema operacional diferente, o local poderá ser diferente.

Seu menu de ativação do eSIM deve ter uma opção para adicionar um novo plano de celular. Para prosseguir, toque nesta opção.

Você deve ver o visor da sua câmera na tela. Certifique-se de que o código QR esteja alinhado no visor para que o dispositivo possa lê-lo. Quando o código QR for escaneado, o dispositivo reconhecerá os detalhes do eSIM incorporado.

Assim que o código QR for escaneado, o dispositivo exibirá os detalhes do eSIM, incluindo a operadora e o plano. Confirme a ativação após revisar os detalhes cuidadosamente. Com o eSIM, o dispositivo se conectará à rede da Verizon.

Você pode definir seu eSIM como sua linha principal ou secundária se o seu dispositivo suportar a funcionalidade dual SIM. Ele permite que você selecione qual linha é usada para chamadas, mensagens e dados.

Para concluir o processo de configuração, siga quaisquer solicitações ou instruções adicionais assim que o eSIM for ativado. Também pode ser necessário definir configurações adicionais, como chamadas Wi-Fi ou correio de voz visual.

Que número de telefone obtenho quando levo meu dispositivo para a Verizon usando o Esim?

A Verizon oferece a você a opção de trazer seu número existente de sua operadora atual ou obter um novo. Você pode escolher qualquer uma das opções durante a configuração do seu próprio dispositivo.

Quais são as limitações dos eSIMs?

É importante observar que nem todos os dispositivos ou operadoras suportam eSIM. Nesse caso, a Verizon oferece suporte à ativação do eSIM e seu dispositivo é compatível antes de escolher um eSIM. Além disso, a compatibilidade do eSIM pode variar de uma região para outra e de um modelo para outro. É importante confirmar se a cobertura de rede da Verizon em sua área e em qualquer lugar para onde você viaja com frequência é adequada. Para garantir conectividade ininterrupta, verifique se a Verizon oferece serviços de roaming e cobertura nos locais que você visita. Além disso, dependendo do dispositivo, você pode usar um eSIM ou um cartão SIM físico simultaneamente, mas não os dois. Portanto, você deve verificar as especificações do seu dispositivo para saber se ele possui um slot eSIM. Se você ativar um eSIM com uma operadora como a Verizon, seu dispositivo pode ser bloqueado para essa rede. Portanto, se você decidir trocar de operadora ou usar um eSIM diferente no futuro, talvez seja necessário entrar em contato com a operadora para desbloquear.

Empacotando

Então, esse é o processo de Ativação do eSIM da Verizon. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA TAMBÉM: