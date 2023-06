Como baixar arquivos de configuração do NordVPN (2023)

Sempre que há alguma conversa sobre VPNs, todos nós temos o nome NordVPN mais famoso em nossas cabeças. É um dos softwares famosos que fornece serviço VPN para milhões de usuários em todo o mundo. Existem muitas VPNs disponíveis na Internet que você pode usar para uma navegação segura. No entanto, existem muitas VPNs gratuitas disponíveis, mas não são boas de usar.

É porque a VPN gratuita não oferece todas as vantagens que uma VPN paga pode oferecer. NordVPN é uma das VPNs pagas, que está disponível para usuários com muitos recursos. Milhões de usuários compraram uma assinatura do NordVPN para que possam fazer uma navegação feliz e segura sem problemas. Muitos usuários desejam instalar o NordVPN em diferentes sistemas operacionais. No entanto, eles estão procurando os arquivos de configuração do NordVPN.

Estamos aqui com o guia onde listaremos as etapas necessárias para baixar os arquivos de configuração do NordVPN. Os usuários que ainda não conhecem os arquivos de configuração do NordVPN também devem ler o artigo, conforme explicaremos no guia. Então, vamos começar com este guia para entender os arquivos de configuração do NordVPN.

O que são arquivos de configuração do NordVPN?

Os usuários estão comprando a assinatura NordVPN para que possam navegar na Internet sem problemas. Da mesma forma, existem alguns usuários que estão procurando os arquivos de configuração do NordVPN para que possam personalizar o NordVPN de acordo com suas necessidades ou o servidor que vão usar. Os usuários que não sabem, podem usar os arquivos de configuração do NordVPN para instalar manualmente o NordVPN em seu Windows, macOS, Android, iOS ou Linux.

Existem milhares de usuários que usam o caminho para baixar e instalar manualmente os arquivos de configuração do NordVPN. Se você está pensando em baixar os arquivos de configuração do NordVPN, mas está preocupado com as etapas, não se preocupe, pois as etapas serão muito simples. Mesmo se você for um iniciante ou uma pessoa que não é muito técnica, poderá baixar e instalar os arquivos de configuração do NordVPN. Vamos começar com o procedimento simples para entender como baixar os arquivos de configuração do NordVPN.

Como baixar arquivos de configuração do NordVPN [All Devices]

Os usuários podem estar preocupados com o procedimento necessário para baixar os arquivos de configuração do NordVPN. No entanto, o procedimento será simples para os usuários de acordo com seus dispositivos. NordVPN está disponível para usuários em diferentes plataformas como Windows, macOS, Android, etc. Portanto, você deve seguir as etapas listadas abaixo para baixar os arquivos de configuração do NordVPN nesse dispositivo específico.

Como baixar arquivos de configuração do Nordvpn no Windows

Os usuários que vão instalar os serviços VPN em seus Windows precisarão baixar os arquivos de configuração do NordVPN nas etapas listadas abaixo.

Depois disso, clique em Mostrar todos os protocolos disponíveis.

Clique em Baixar configuração.

Como baixar arquivos de configuração do Nordvpn no macOS

Se você é um usuário do macOS, deve seguir as etapas listadas abaixo para baixar os arquivos de configuração do NordVPN.

Abrir Safári no seu macOS.

no seu macOS. Agora, visite este local na rede Internet .

. Depois disso, selecione o país para o qual você está procurando os arquivos de configuração.

para o qual você está procurando os arquivos de configuração. Clique em Mostrar todos os protocolos.

Clique em Baixar configuração.

Como baixar arquivos de configuração do Nordvpn no Android

Os usuários do Android que estão pensando em baixar os arquivos de configuração do NordVPN podem seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Google Chrome e visite este local na rede Internet .

. Depois disso, selecione o país para o qual você está procurando os arquivos de configuração.

para o qual você está procurando os arquivos de configuração. Clique em Mostrar todos os protocolos.

Clique em Baixar configuração.

Como baixar arquivos de configuração do Nordvpn no iOS

Se você estiver usando iOS e pensando em baixar os arquivos de configuração do NordVPN, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra qualquer navegador no seu iOS.

Agora, visite este local na rede Internet .

. Depois disso, selecione o país para o qual você está procurando os arquivos de configuração.

para o qual você está procurando os arquivos de configuração. Clique em Mostrar todos os protocolos.

Clique em Baixar configuração.

Como baixar arquivos de configuração do Nordvpn no Linux

Os usuários do Linux que desejam baixar os arquivos de configuração do NordVPN de acordo com suas necessidades deverão seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, visite este local na rede Internet no seu Linux.

no seu Linux. Assim que a página for carregada, selecione o país.

Clique em Mostrar todos os protocolos.

Clique em Baixar configuração.

Como faço para baixar o arquivo de configuração do OpenVPN?

Os usuários estão procurando maneiras de baixar arquivos de configuração OpenVPN em seus dispositivos para que possam usar a VPN sem problemas. Listamos os procedimentos para todos os dispositivos acima. Verifique-os e baixe os arquivos de configuração. Agora, vamos listar o processo envolvido na importação de arquivos de configuração para o OpenVPN.

Como configurar uma VPN no seu dispositivo

Depois que os usuários tiverem baixado os arquivos de configuração do NordVPN, eles precisarão instalá-los em seus dispositivos. Basicamente, vamos configurar o serviço VPN para você por meio dos arquivos de configuração. Vamos listar as etapas que estão envolvidas nele. Verifique-os adequadamente.

janelas

Os usuários do Windows precisarão seguir as etapas listadas abaixo para configurar a VPN em seus dispositivos.

Antes de mais nada, baixe o Aplicativo OpenVPN GUI .

. Instale o software no seu dispositivo.

Depois disso, copie o arquivo de configuração que você baixou.

que você baixou. Clique com o botão direito do mouse no OpenVPN GUI .

. Selecione Abrir local do Ficheiro .

. Cole o arquivo no diretório da pasta de configuração.

C: >> Program Files >> OpenVPN >> config.

Depois disso, abra o arquivo de configuração e cole esta linha:

block-outside-dns

Agora, abra o OpenVPN GUI no seu Windows.

no seu Windows. Clique com o botão direito no ícone do aplicativo e clique em Conectar .

no ícone do aplicativo e clique em . Faça login com suas credenciais.

Mac OS

Os usuários do macOS terão que seguir as etapas listadas abaixo para configurar a VPN em seus dispositivos.

você tem que baixar Tunelblick .

. Agora, instale o Tunelblick .

. Siga as instruções na tela.

Depois disso, você verá a opção Eu tenho arquivos de configuração . Selecione-o.

. Selecione-o. Arraste e solte os arquivos de configuração que você baixou.

Conecte sua VPN; é isso.

iOS

Os usuários do iOS devem seguir as etapas listadas abaixo para configurar a VPN.

Primeiro de tudo, baixe e instale o OpenVPN Connect .

. Depois que o aplicativo estiver instalado, baixe os arquivos de configuração .

. Clique nele e selecione OpenVPN Connect .

. Depois disso, Conecte-se para sua conta.

para sua conta. Permitir adicionando configurações de VPN. É isso.

Android

Os usuários do Android devem seguir as etapas listadas abaixo para configurar um serviço VPN em seu dispositivo Android.

Primeiro de tudo, baixe e instale o OpenVPN Connect .

. Depois que o aplicativo estiver instalado, baixe os arquivos de configuração .

. você tem que começar OpenVPN Connect .

. Clique em Arquivo e toque em Permitir .

e toque em . Importar o arquivos de configuração .

. Introduzir o credenciais .

. Comece o Perfil VPN .

. Dar permissão; é isso.

Como edito o arquivo de configuração do OpenVPN?

Se você deseja editar os arquivos de configuração do OpenVPN de acordo com sua necessidade, siga as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, visite este local na rede Internet .

. Assim que a página for carregada, selecione o país.

Clique em Mostrar Opções Avançadas .

. Após isso, escolha as opções de acordo com a sua necessidade.

Empacotando

Milhares de usuários estão usando a VPN para navegar com segurança na Internet. Os usuários estão considerando muito o NordVPN para seu provedor de serviços VPN. Neste guia, listamos as etapas necessárias para baixar os arquivos de configuração no seu dispositivo.

Se você deseja instalar uma VPN no seu PC, usar arquivos de configuração pode tornar o processo muito mais fácil. Este guia está aqui para ajudá-lo a entender os arquivos de configuração do NordVPN e como baixá-los. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em compartilhá-la na seção de comentários. Isso é tudo por agora.

