Como começar a cultivar plantas? Dicas para iniciantes

As plantas estão conquistando cada vez mais o carinho e corações em todos os lugares, desde grandes centros urbanos até apartamentos aconchegantes e locais de trabalho movimentados. O que isso significa, que a jardinagem como um passatempo também aumentou em popularidade. Por isso que hoje, indicaremos como começar a cultivar plantas, principalmente para iniciantes na área de cultivo.

Para tornar um ambiente mais verde, quais os passos que os “jardineiros de primeira viagem” devem seguir?

Se você se enquadra como iniciante, veio ao lugar certo, porque reunimos um guia completo de jardinagem para iniciantes.

Existe diferença entre paisagismo e jardinagem?

Para dar o pontapé inicial, definiremos paisagismo e jardinagem. Pois as ideias muitas vezes se confundem, mas, na verdade, se complementam.

Planejar e organizar o paisagismo, cria uma conexão harmoniosa entre as pessoas e a natureza, sendo parte integrante do projeto arquitetônico. Assim, o paisagismo é o método utilizado para desenvolver e organizar iniciativas ambientalmente amigáveis.

E a jardinagem serve como o braço do executor. É o que faz projetos de design de paisagens, sejam eles grandes ou pequenos, em casa e em outros lugares. Assim, os ambientes ganham vida com uma sensação de beleza natural e harmonia.

Se você está pensando sobre começar um jardim, ou ter uma paixão particular por suas plantas, provavelmente já percebeu haver muito em que pensar. Pois não é tão simples assim: não é somente colocar a planta no vaso, enchê-lo de água e esperar que a planta cresça e floresça da melhor maneira.

Como começar a cultivar plantas para iniciantes?



Você também pode gostar:

Na sequência, apresentamos uma lista de ações importantes para o cultivo e manutenção de plantas com sucesso, para ajudar quem está iniciando no assunto a evitar erros.

Certifique-se de possuir o seu próprio kit de ferramentas de jardinagem

Nosso primeiro conselho é equipar-se com um conjunto de ferramentas de jardinagem. Isso tem que ser perfeito logo de cara, e pode começar de maneira simples. Mas não se contente com ferramentas e materiais que não estão à altura da tarefa em questão.

O kit de sobrevivência para jardineiros iniciantes deve incluir uma pá, ancinho e pá de dentes finos. Com o tempo, ferramentas mais complexas como uma tesoura de podar, um garfo de mãos, um borrifador, um regador e outros podem ser incorporados à sua prática.

Todas as plantas precisam de luz natural para sobreviver

Este fator é crucial para que suas plantas floresçam. As diferentes espécies de plantas terão diferentes requisitos de intensidade de luz. Assim, conhecer as espécies que você está cuidando irão ajudá-lo a fornecer o melhor ambiente possível para elas.

Deste modo, existe:

Plantas de sol: que precisam de sol direto em determinadas horas do dia;

Plantas de meia sombra: que precisam de bastante luminosidade, mas não é preciso existir iluminação direta do sol;

Plantas de sombra: não necessitam de muita luminosidade, e desta forma, não deve ser exposta ao sol.

Faça uma avaliação do melhor substrato para cada espécie de planta

Para florescer e se desenvolver, é preciso que as plantas estejam em solo adequado. E é nessa avaliação que entra o substrato, juntamente com a terra.

Assim, o substrato é uma mistura que pode ser adicionada ao solo e aumenta os níveis de nutrientes vitais necessários para o crescimento das plantas. Os substratos podem incluir fósforo, potássio, nitrogênio e outros nutrientes que promoverão esse crescimento.

Aprenda como cultivar as plantas

É preciso avaliar quando é hora de colocar as primeiras sementes. A técnica de mudas é o principal meio pelo qual qualquer jardim pode ser multiplicado e diversificado.

Assim, é preciso preparar a terra com o substrato, e plantar as mudas, raízes ou bulbos, dependendo da espécie de planta. Mas você terá que ter paciência porque não verá nenhum broto por um tempo.

Cuide para que as plantas não tenham excesso de ventilação

Manter uma quantidade adequada de vento também afeta o desenvolvimento da planta. Por isso, tome cuidado, porque muito vento pode machucar as plantas.

Em alguns casos, como as plantas que tem folhas com franjas, como as palmeiras, são mais resistentes ao vento do que aquelas com folhas simples.

Procure começar com plantas fáceis de cultivar

As plantas mais fáceis de cultivar podem ser preferíveis para aqueles que estão apenas começando seus pés na jardinagem. Para deixar seu ambiente com aspecto verde e decorados com bom gosto, prefira os cactos e suculentas.

Mas, há uma ampla gama de formas e tamanhos, e suas espécies são mais resistentes e requerem menos rega. Estas também são úteis para jardineiros novatos.