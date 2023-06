Como corrigir este aplicativo é restrito apenas a usuários premium no Spotify

Quando se trata de streaming de músicas, o primeiro app que vem à mente é o Spotify. É um dos aplicativos famosos que oferece uma ótima lista de reprodução de músicas com apenas alguns cliques. Os usuários adoram ouvir as músicas do aplicativo. O aplicativo também está disponível em várias plataformas, o que facilita para os usuários ouvirem suas músicas favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar. Milhões de usuários têm o aplicativo em seus dispositivos, o que os faz sintonizar as músicas mais recentes sempre.

Os usuários estão satisfeitos com a interface amigável do aplicativo e adoram usá-lo. Mas alguns usuários relataram alguns problemas com o aplicativo. Os usuários relataram que estão recebendo um erro inesperado ao tentar usar o Spotify. Eles estão recebendo o “Spotify: este aplicativo é restrito apenas a usuários premium” erro. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. Vamos listar os métodos que você deve seguir para resolver esse problema. Verifique este guia até o final para entender como corrigir esse problema.

O que é o erro “Spotify: este aplicativo é restrito apenas a usuários premium”?

Os usuários estão recebendo o “Este aplicativo é restrito apenas a usuários premium” quando eles estão tentando fazer login no aplicativo Spotify. Isso começou a acontecer depois que eles desconectaram repentinamente do aplicativo e, quando estavam tentando fazer login no aplicativo, estavam sendo exibidos com o erro. Este é um erro frustrante para muitos usuários que não entendem a causa dos problemas.

Quando os usuários começaram a receber a mensagem de erro, eles continuaram navegando na Internet para entender a causa do problema. Basicamente, o problema começou a ocorrer com os usuários que não atualizavam o Spotify há muito tempo. Recentemente, os desenvolvedores do Spotify descontinuaram a versão antiga do aplicativo e, devido a isso, os usuários não podem reproduzir as músicas fazendo login no aplicativo.

Portanto, a razão por trás do problema que os usuários estão enfrentando é a versão mais antiga do Spotify. No entanto, alguns usuários relataram que o problema ocorre com usuários que já atualizaram seu aplicativo para a versão mais recente do Spotify. Sim, pode ocorrer devido a alguns pequenos bugs. No cabeçalho abaixo, listaremos os métodos que você deve seguir para resolver o problema que está enfrentando com seu sistema ao usar o aplicativo Spotify.

Corrigir este aplicativo é restrito a usuários premium apenas no Spotify 2023

Os usuários do Spotify que recebem o erro não devem se preocupar com isso. As etapas que listaremos a seguir são muito simples para você entender e implementar. Você não precisa seguir nenhum processo complexo para resolver o problema que está tendo no aplicativo. Então, vamos começar com os métodos que você precisará seguir para resolver o problema em seu dispositivo.

Reinicie seu dispositivo

Os usuários que enfrentam o problema devem primeiro tentar reiniciar o dispositivo, pois há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs. Isso aconteceu com muitos usuários, mas eles conseguiram resolver o problema facilmente em seus dispositivos, reiniciando-o. Nós também iremos sugerir o mesmo para você. Tente reiniciar o dispositivo e verificar se o problema foi resolvido.

Saia e entre novamente

Os usuários que ainda recebem o mesmo erro devem tentar sair do Spotify e tentar fazer login novamente. Às vezes, o erro continuará se você não entrar no aplicativo com suas credenciais de login por muito tempo. Às vezes acontece quando a sessão da conta do seu Spotify expirou. Portanto, você poderá resolver o erro implementando esse método.

Desativar VPN

Se você estiver usando alguma VPN em seu dispositivo, será melhor verificar se o erro ainda ocorre após desativá-lo. O erro está sendo exibido pelos desenvolvedores do Spotify para países selecionados a partir de agora, pois eles depreciaram as versões mais antigas do Spotify. Sugerimos que você desative a VPN e verifique se o problema ainda está ocorrendo.

Limpar cache do aplicativo

Os usuários também podem tentar limpar os arquivos de cache do aplicativo Spotify para verificar se isso ajuda a resolver o problema. Milhares de usuários já experimentaram esse método em seus dispositivos e conseguiram resolver o problema. Isso ocorre porque os arquivos de cache contêm os arquivos por meio dos quais o aplicativo é iniciado rapidamente no dispositivo. Mas, às vezes, os arquivos de cache também começam a criar problemas se houver algum problema com os arquivos de cache. Portanto, será bom para os usuários limpar o cache do aplicativo e verificar se o problema ainda está ocorrendo com eles.

Será bom para os usuários garantir que estão executando o Spotify em seus dispositivos na versão mais recente. A mensagem de erro é exibida para os usuários que usam a versão mais antiga do aplicativo. Portanto, sugerimos que você visite a loja de aplicativos e verifique se há atualizações no aplicativo em seu dispositivo. Se houver atualizações disponíveis, você deve baixá-las, pois há chances de que elas contenham atualizações de patch para o problema que você está enfrentando agora.

Reinstale o aplicativo

Os usuários que ainda tiverem o mesmo problema devem tentar reinstalar o aplicativo novamente em seus dispositivos. Parece que há alguns arquivos corrompidos ou ausentes, então o aplicativo não está funcionando corretamente. Portanto, será bom para você reinstalar o aplicativo neste momento, pois ele resolverá o problema facilmente. Tente fazer isso e verifique se o problema foi resolvido ou não. Além disso, ao fazer isso, certifique-se de desinstalar o aplicativo que você já possui. Depois disso, reinicie o dispositivo para salvar as alterações e instale o aplicativo novamente em seu dispositivo.

Empacotando

Os usuários estavam enfrentando o “Este aplicativo é restrito apenas a usuários premium” quando eles tentaram entrar no aplicativo Spotify. Esta mensagem de erro está sendo exibida para usuários que não atualizaram seu aplicativo Spotify para a versão mais recente. Assim, neste guia, listamos os métodos que os usuários precisarão seguir para resolver esse problema.

