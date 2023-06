Como corrigir Logitech G Hub não carregando no Windows 10/11

O Logitech G HUB é o portal único para gerenciar e personalizar todos os Logitech Gears, como mouses, teclados, headsets, alto-falantes e webcams. Ele também salva vários perfis de jogo, ajudando você a alternar facilmente e oferece suporte à integração com aplicativos de terceiros.

Embora tenha uma reputação global e ofereça uma experiência de usuário tranquila, muitos usuários enfrentam vários problemas, como ficar preso nas telas de carregamento. Se você também encontrar o mesmo problema, continue lendo o artigo para saber como corrigir facilmente o problema do Logitech G Hub que não carrega no Windows 10/11.

Corrigir Logitech G Hub não carregando no Windows 10/11

Logitech G Hub não carregando no Windows 10/11 é um problema comum que muitos usuários relataram e muitas coisas podem causar esse problema. Portanto, certamente será irritante se você enfrentar o mesmo problema por muito tempo.

Mas, felizmente, existem algumas maneiras disponíveis para corrigir isso rapidamente. Compartilhei seis métodos com etapas adequadas que você pode seguir.

Reinicie o G HUB

Uma reinicialização simples é a maneira mais fácil de corrigir o Logitech G Hub não carregando no Windows 10/11. Às vezes, bugs temporários podem causar esse problema; fechá-lo e abri-lo novamente será a melhor opção para eliminar o problema.

Estas são as etapas para fazer isso:

Primeiro, localize o aplicativo G HUB na bandeja de tarefas do Windows e clique com o botão direito nele. Como alternativa, você pode pressionar as teclas Windows+X juntas e selecionar Gerenciador de dispositivos e Finalizar tarefa do G HUB nos aplicativos listados.

Em seguida, clique novamente no atalho do G HUB para executá-lo e verifique se está carregando corretamente.

Execute o G HUB como administrador

Também é possível que o aplicativo G HUB não tenha privilégios administrativos, ficando preso na tela de carregamento. Nesse cenário, você pode fornecer privilégios administrativos manualmente clicando com o botão direito do mouse no atalho do G HUB e selecionando a opção “Executar como administrador”.

Se o problema fosse devido a permissões, o problema seria resolvido. No entanto, se não ajudar, não se preocupe; siga as outras soluções mencionadas abaixo.

Ativar Logitech G HUB Services

Outra coisa que você precisa verificar é se os Logitech G HUB Services estão ativados. Se não estiver definido como automático, você não poderá iniciá-lo e enfrentará o problema da tela de carregamento.

Portanto, siga estas etapas para verificar se:

Primeiro, pressione as teclas Windows + R juntas para abrir o menu Executar.

Em seguida, digite services.msc e clique em OK .

Depois disso, localize “ LGHUB Updater Services ” e clique duas vezes para abri-lo.

Em seguida, você precisa clicar no menu suspenso ao lado de “Tipo de inicialização” e defini-lo como Automático.

Por fim, clique em Aplicar, seguido de OK.

Reinstale o Logitech G HUB

Se os arquivos deste aplicativo estiverem corrompidos ou tiverem algum problema com as atualizações, será uma opção melhor desinstalá-lo e reinstalá-lo novamente.

Se você não tiver certeza sobre as etapas, aqui está:

Primeiro, pressione o Windows+I juntos para ir para a página Configurações.

Em seguida, selecione Aplicativos nas opções disponíveis.

Depois disso, clique em Aplicativos instalados .

Será melhor procurar o aplicativo ou localizá-lo manualmente.

Depois de encontrá-lo, clique nos três pontos ao lado dele e clique no botão “Desinstalar”.

Novamente, clique em Desinstalar para removê-lo completamente.

Em seguida, reiniciar o PC será uma opção melhor para se livrar dos arquivos residuais, se deixados.

Agora, navegue até o site oficial para obter uma nova cópia. https://www.logitechg.com/en-us/innovation/g-hub.html .

Em seguida, clique no botão “ DOWNLOAD PARA WINDOWS 10 ” para baixar o arquivo.

Após o download, vá até a pasta de download e localize o arquivo.

Em seguida, você precisa clicar duas vezes nele para iniciar o processo de instalação.

Por fim, clique no botão Instalar e dê todas as permissões para concluir o processo.

Após a instalação, o será aberto automaticamente e você não ficará preso na tela de carregamento.

Às vezes, drivers desatualizados causam vários problemas no sistema, impedindo que os aplicativos funcionem corretamente. Portanto, devido a esse motivo, você também pode enfrentar o problema de não carregamento do Logitech G Hub. É por isso que será melhor verificar se há atualizações disponíveis; se você encontrar algo novo, baixe-o.

Estas são as etapas para fazer isso no Windows 11:

Primeiro, pressione o Windows+I teclas juntas para abrir a página Configurações.

Em seguida, clique no atualização do Windows opção no painel esquerdo.

Depois disso, clique Avançado opções da direita.

Agora, selecione “ Atualizações opcionais .”

Finalmente, clique Instalar tudo se você encontrar algo novo.

Para fazer isso no Windows 10:

Não há botão direto disponível para instalar todas as atualizações de uma vez, como o Windows 11 no Windows 10. No entanto, você pode fazer isso manualmente,

aperte o Windows+X chaves juntas.

Selecione os Gerenciador de Dispositivos opção da opção disponível.

Em seguida, clique na seta do lado esquerdo para expandir o menu e ver o nome do motorista.

Depois disso, clique com o botão direito sobre ele.

Em seguida, selecione Atualizar motorista.

Por fim, escolha a primeira opção, que baixará a mais recente, se disponível.

Continue fazendo isso com todos os drivers e certamente obterá ajuda.

Se alguma das soluções acima não funcionar para você, como última correção, tente atualizar o Windows.

Para Windows 10:

Primeiro, pressione Windows+I para ir para a página de configurações.

Então clique Atualização e segurança .

Certifique-se de que o Windows Update esteja selecionado no lado esquerdo e clique em “ Verifique se há atualizações ” à direita.

Se alguma nova versão estiver disponível, baixe-a e instale-a imediatamente.

Para o Windows 11:

Primeiro, clique no menu Iniciar.

Em seguida, vá para Configurações.

Selecione Windows Update no lado esquerdo.

Então, se alguma atualização estiver disponível, você verá o botão “Instalar tudo” no lado direito; clique nisso.

Após a instalação, seu PC será reiniciado e o problema de não carregamento do G Hub deve ser resolvido.

Conclusão

Estas foram seis maneiras de corrigir Logitech G Hub não carregando no Windows 10/11. Esperançosamente, as soluções mencionadas acima ajudaram você a eliminar o problema. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo.

