Como corrigir o erro de lista de reprodução 94 da Amazon Music Exception (2023)

O Amazon Music é uma plataforma de streaming pronta para uso que milhões de usuários usaram. Você poderá usar o Amazon Music para encontrar muitas músicas incríveis e populares. Os desenvolvedores lançaram o Amazon Music como concorrente de outros aplicativos de streaming de música. Milhões de usuários estão usando o aplicativo. No entanto, alguns usuários relataram vários problemas com o aplicativo.

Os usuários relataram um erro inesperado ao tentar remover músicas antigas da lista de reprodução ou fazer alterações. Sempre que eles tentam fazer isso, eles recebem o Amazon Music Exception 94 Playlist Error. Neste guia, estamos aqui com as etapas pelas quais você poderá corrigir o Amazon Music Exception 94 Playlist Error. Portanto, se você também está com o problema, leia este guia até o final para saber mais sobre ele.

O que é o erro de lista de reprodução Amazon Music Exception 94?

Muitos usuários não entendem o Amazon Music Exception 94 Playlist Error. No entanto, estamos aqui para ajudá-lo com isso. Este não é um grande problema que você está enfrentando. Pode ser facilmente corrigido se você puder implementar os métodos que listaremos neste artigo. Também listamos os motivos do Amazon Music Exception 94 Playlist Error; você pode verificá-los abaixo. Portanto, verifique o erro abaixo para entender por que você está enfrentando o problema.

Você está tendo alguns problemas de rede.

Existem alguns problemas de aplicativos.

Há chances de que esteja ocorrendo devido a problemas de conexão com a Internet.

Você não atualizou o aplicativo para a atualização mais recente.

Existem alguns bugs com o aplicativo.

Como corrigir o erro de lista de reprodução 94 da Amazon Music Exception

Esperamos do título acima; você precisa saber por que está enfrentando o Amazon Music Exception 94 Playlist Error. Agora, listaremos os métodos pelos quais você pode tentar resolver o problema em seu sistema. Então, vamos começar com ele.

Forçar a reinicialização do aplicativo

Em primeiro lugar, sugerimos que todos os usuários que estão enfrentando o problema reiniciem o aplicativo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo com você no seu dispositivo devido a alguns bugs ou se o aplicativo não foi iniciado corretamente, portanto, será melhor forçar a reinicialização do aplicativo e verificar se o problema foi resolvido. Você pode rapidamente forçar o fechamento do aplicativo a partir do Informações do aplicativo disponível em seu dispositivo.

Verifique a conexão com a Internet

O Amazon Music requer uma conexão de internet estável adequada para atualizar ou remover a lista de reprodução do aplicativo. Você provavelmente enfrentará o problema se não estiver conectado com uma conexão de Internet adequada. Sugerimos que todos os usuários verifiquem a velocidade de conexão com a Internet que estão usando. O aplicativo não funcionará corretamente se a internet não estiver funcionando corretamente.

Sugerimos que você verifique o status da conexão que está usando com a ajuda do testador de velocidade de conexão com a Internet. Se o testador mostrar uma conexão de internet estável adequada, tente o seguinte método. No entanto, se a internet à qual você está conectado não estiver funcionando corretamente, entre em contato com o provedor de serviços de internet. Você também pode alternar para dados móveis/WiFi para a conexão com a Internet.

Reinicie seu dispositivo

Se você verificou a conexão com a Internet e ainda apresenta o mesmo problema, sugerimos que reinicie o dispositivo. Há chances de que os aplicativos não estejam funcionando corretamente em seu dispositivo devido a alguns pequenos bugs. Portanto, se você reiniciar o dispositivo, o problema provavelmente será corrigido rapidamente.

Saia e entre novamente

Alguns usuários relataram que estavam recebendo o problema porque a sessão expirou no aplicativo. Também pode acontecer com você se você não estiver conectado à sua conta por um longo tempo. Sugerimos que os usuários saiam de suas contas e façam login no aplicativo novamente para corrigir o problema. Se o problema ocorreu devido a problemas de sessão, é provável que seja resolvido.

Excluir e adicionar a lista de reprodução

Muitos usuários que corrigiram o problema relataram que o fizeram com a ajuda de excluir e adicionar a lista de reprodução. Sim, ajudou muitos usuários a resolver o problema. Eles simplesmente excluíram a playlist e, depois disso, adicionaram a playlist novamente para resolver o problema. Você também pode tentar fazer isso para verificar se funciona para você.

Limpe o cache do aplicativo

Às vezes, os arquivos de cache armazenados em nosso dispositivo também podem ser o motivo pelo qual estamos recebendo o problema da Amazon Music Exception 94 Playlist em nosso dispositivo. Isso começa a acontecer se os arquivos de cache dos aplicativos estiverem corrompidos e não funcionarem corretamente. Portanto, sugerimos que você limpe o cache do aplicativo Amazon Music e verifique se o problema foi resolvido. Para limpar o cache do aplicativo Amazon Music, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, selecione e segure o Aplicativo Amazon Music .

. Agora, clique em Informações do aplicativo .

. Depois disso, vá para o Armazenar .

. Selecione a opção de Limpar cache.

Reinicie o dispositivo e inicie o aplicativo novamente para verificar se o problema persiste.

Os usuários que usam o aplicativo Amazon Music e não o atualizam por muito tempo provavelmente enfrentarão o problema. Há chances de o aplicativo não estar funcionando corretamente, pois você não o atualiza há muito tempo. Assim, sugerimos que todos os usuários acessem a loja de aplicativos e verifiquem se há atualizações no aplicativo. Se houver atualizações disponíveis para o Amazon Music, faça o download. Depois de atualizar o aplicativo, reinicie o dispositivo para salvar as alterações.

Reinstale o aplicativo

Os usuários que ainda tiverem o mesmo problema precisarão instalar o aplicativo novamente em seus dispositivos para resolvê-lo. Esperamos que o problema ocorra devido aos arquivos de aplicativos corrompidos que podem não ter sido instalados corretamente em seu dispositivo. Portanto, será bom para os usuários desinstalar o aplicativo e instalá-lo novamente. Ao fazer isso, é provável que o problema seja resolvido.

Empacotando

O aplicativo Amazon Music é uma escolha popular entre os usuários, que confiam nele para desfrutar de acesso ininterrupto a músicas populares em seus dispositivos. No entanto, alguns usuários encontraram dificuldades ao tentar modificar suas listas de reprodução, com o Amazon Music Exception 94 Playlist Error sendo um problema comum. Para ajudá-lo a superar esse problema, elaboramos um guia completo. É tudo por agora. Voltaremos a falar com você em breve.

