Como corrigir o erro “Nenhum local encontrado” no iPhone (5 maneiras)

Estamos sempre preocupados com nossos iPhones. É por causa do preço premium que pagamos pelo dispositivo. O risco de roubo aumenta a cada dia. Todos nós temos que verificar nossos iPhones sempre que estamos fora de casa. Com a ajuda de Find My Phone e Find My Friends, você poderá compartilhar sua localização ao vivo com os usuários. Muitos usuários que possuem iPhones sempre usam esses dois aplicativos para obter localizações atualizadas de seus iPhones.

No entanto, alguns usuários relataram um problema complexo com o aplicativo. Quando eles abriram os aplicativos Find My App ou Find My Friends, eles receberam um erro confuso: “Nenhum local encontrado.” Este é um problema complexo para usuários que não o conhecem profundamente. Portanto, estamos aqui para ajudá-lo a entender a causa do problema. Além disso, listaremos as etapas que ajudarão você a resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

O que significa nenhum local encontrado

Os usuários ficam confusos depois de ver a mensagem de erro Nenhum local encontrado nos aplicativos que eles estavam usando para rastrear o iPhone. Agora, eles não entendem por que esse problema está ocorrendo em seus iPhones ou no dispositivo que usam para rastreá-lo. Os usuários que enfrentaram o problema relataram a causa do problema em vários casos. Listaremos os motivos abaixo para que você possa entender a causa do problema. Portanto, vamos começar com a causa do problema, uma por uma.

Conexão de internet: Se a conexão com a Internet não estiver funcionando no seu iPhone, o aplicativo não poderá atualizar o local.

Se a conexão com a Internet não estiver funcionando no seu iPhone, o aplicativo não poderá atualizar o local. Configurações do dispositivo: As configurações do seu iPhone são muito importantes. Se houver algum problema com as configurações do dispositivo, você provavelmente enfrentará o problema.

As configurações do seu iPhone são muito importantes. Se houver algum problema com as configurações do dispositivo, você provavelmente enfrentará o problema. Bateria Fraca/Desligado: Se a bateria estiver fraca ou esgotada, o Nenhum local encontrado O problema ocorre no seu dispositivo.

Se a bateria estiver fraca ou esgotada, o O problema ocorre no seu dispositivo. Permissão de localização: Se o iPhone que você está tentando rastrear não está dando permissão de localização ao aplicativo, você provavelmente enfrentará o problema.

Se o iPhone que você está tentando rastrear não está dando permissão de localização ao aplicativo, você provavelmente enfrentará o problema. Outros ajustes: Você tem que se certificar de que algumas outras configurações estão corretas. Alguns são Modo Avião, Permissões, Modo de Economia de Bateria Desativado, etc.

Vamos detalhar as maneiras pelas quais você poderá corrigir Nenhum local encontrado Emitir. A seguir iremos detalhar os caminhos, esteja pronto para verificá-los.

Como corrigir o erro de localização não encontrada no iPhone

Os usuários estão preocupados e confusos sobre corrigir o erro Nenhum local encontrado. Eles tentaram corrigir o problema de várias maneiras. No entanto, eles não conseguiram resolver o problema com a ajuda dessas várias maneiras. Agora, listaremos alguns dos métodos testados através dos quais você pode corrigir o problema Nenhum local encontrado. Então, vamos começar com o método um por um.

Para executar o aplicativo Find My App e Find My Friends sem obter o No Location Found, você deve garantir que a data e a hora definidas no seu dispositivo estejam corretas. Se a data e a hora estiverem incorretas no seu iPhone, você receberá o problema no dispositivo com seu aplicativo. Você pode verificar as configurações de data e hora nas configurações principais.

Verifique a sua conexão com a internet

Os usuários que tentam rastrear seu iPhone devem garantir que o iPhone e o dispositivo de rastreamento estejam conectados com uma conexão de internet de alta estabilidade. Se o dispositivo e o iPhone não estiverem conectados com uma conexão de internet de alta velocidade, você enfrentará muitos problemas. Portanto, será bom verificar a velocidade da conexão à Internet com a qual você está conectado para garantir que não haja problemas de conectividade de rede.

Compartilhamento de local interrompido

Se o compartilhamento de localização foi interrompido no seu iPhone ou você não concedeu a permissão de localização ao iPhone, você enfrentará problemas diferentes com ele. Muitos usuários descobriram posteriormente que o compartilhamento de localização foi interrompido no iPhone ou no dispositivo de seus amigos, por isso não puderam verificar a localização ao vivo. Portanto, será bom verificar a permissão de compartilhamento de localização no seu iPhone para garantir que tudo funcione bem.

Não consigo entrar no Find My Friends

Os usuários que estiverem tentando usar o Find My Friends, disponível na App Store da Apple, precisarão fazer login no aplicativo para conceder todas as permissões para executá-lo sem problemas. Find My Friends precisa de algumas permissões simples que você deve conceder; caso contrário, o aplicativo não funcionará corretamente. Portanto, se você não fez login no aplicativo, enfrentará o problema. Portanto, sugerimos que você tente fazer login no aplicativo corretamente para garantir que tudo esteja funcionando bem.

O dispositivo móvel está desligado

O dispositivo que você está tentando rastrear está desligado; é por isso que você está recebendo o Nenhum local encontrado emitir. Isso acontecerá se você tentar rastrear o dispositivo que foi desligado ou em um local sem sinal. Portanto, será melhor para você verificar se o dispositivo foi desligado. Se estiver desligado, você deve ligá-lo.

Bateria fraca/vazia

Os usuários também terão o problema se estiverem tentando usar um dispositivo com bateria fraca ou vazia. Quando seu dispositivo está com bateria fraca, ele entra no modo de economia, portanto, há chances de que os serviços de localização tenham sido interrompidos e, devido a isso, você esteja recebendo o problema. Sugere-se que os usuários certifiquem-se de que carregaram seu dispositivo corretamente e que ele tem bateria suficiente para executar todos os serviços corretamente.

Modo avião ativado

Os usuários também receberão o Nenhum local encontrado problema se eles ativaram o Modo Avião. Quando você inicia o Modo Avião, todos os serviços, como internet, localização, hotspot, etc, são desligados. Portanto, também pode ser uma das razões pelas quais você está enfrentando o problema. Portanto, sugerimos que todos os usuários que enfrentam o problema verifiquem se o Modo Avião está ativado em seus iPhones. Se você ativou o Modo Avião, desligue-o para que todos os serviços possam ser iniciados novamente e seu telefone possa funcionar corretamente sem complicações.

Empacotando

Muitos usuários que estão usando o Aplicativo Find My e Find My Friends relataram o problema, pelo qual não conseguiram rastrear seus amigos, familiares ou outras pessoas. O problema estava ocorrendo devido ao Nenhum local encontrado problema. Portanto, listamos os métodos neste guia que você pode usar para resolver o problema que está enfrentando. Esperamos que este guia seja útil para você na solução do problema. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

