Como cuidar da ora-pro-nóbis em casa?

A planta ora-pro-nóbis produz flores perfumadas em abundância, tornando-se uma adição bem-vinda a qualquer jardim ou coleção de vasos. Por isso que hoje, indicaremos como plantar a ora-pro-nóbis, bem como seus benefícios na alimentação.

Ela é uma planta alimentícia não convencional que vem ganhando popularidade à medida que mais e mais pessoas descobrem seu sabor delicioso e inúmeros benefícios à saúde.

A popularidade pode ser atribuída ao delicioso sabor de suas folhas. Além disso, possui um alto teor de proteína quando adicionado à nossa dieta, se tornando uma ótima opção para veganos e vegetarianos que evitam todos os produtos de origem animal.

A planta possui pequenas flores brancas com um toque de laranja recheadas de pólen e néctar. Sua época de floração é de janeiro a abril (normalmente durando apenas um dia). Da mesma forma, nos meses de junho e julho, amadurecem frutas redondas, amarelas e ensacadas.

Quais os benefícios para a saúde?

As folhas são ricas em proteínas e outros nutrientes que fazem bem à nossa saúde. Sua importância nutricional se deve ao conteúdo mineral, que inclui manganês, magnésio, ferro e cálcio. Além disso, é uma boa fonte de proteínas, fibras, ácido fólico e vitaminas A, B e C.

As flores possuem muito néctar, que atrai as abelhas e é o grande responsável pela produção do mel. É também utilizada como matéria-prima na fabricação de geleias, xaropes, sucos, licores e conservas.

Apesar de possuir muitas vantagens, a ora-pro-nóbis não está integrada às cadeias produtivas de alimentos comerciais do Brasil. Como resultado, você não verá com frequência em mercados e feiras.

Pela presença de alto teor de ferro de suas folhas, é usada como suplemento alimentar e auxiliar médico no tratamento de anemia e outras deficiências nutricionais. A presença de mucilagem nas folhas da planta também contribui para melhorar o funcionamento intestinal e aumentar a imunidade.

Pode também ser utilizado como intensificador de sabor em assados, como pão, panquecas e waffles.



Onde se deve plantar a ora-pro-nóbis em sua residência?

A planta é simples de cultivar e manter porque é uma planta nativa americana resistente. Por isso que, em solos relativamente fracos, é capaz de se adaptar e florescer.

Tolera sombra total ou parcial, por ser uma variedade de clima temperado, e pode atingir uma altura de até cinco metros. É comum afirmar que a planta ora-pro-nóbis fornece proteção e sustento onde quer que seja plantada, nutrida e deixada amadurecer.

É indicado plantar no início da estação chuvosa em sua região, ou pelo menos promover um crescimento ainda mais rápido, certificando-se de que recebe bastante água imediatamente. Apesar de ser uma planta resistente à seca, o aumento da rega durante esta fase é importante para o seu desenvolvimento.

Como fazer mudas da ora-pro-nóbis em casa?

Ao plantar a estaca, no entanto, deve fazer um corte entre as partes mais tenras e mais relaxadas de seu caule. Retire as folhas da parte inferior da haste, tomando cuidado para não danificar as gemas.

As ramas devem ter cerca de 20 centímetros de comprimento e deve plantá-las em um vaso. O plantio deve ser em um substrato aerado e rico em nutrientes para obter esse efeito. Dessa forma, você pode mover as estacas para o local de plantio final após terem amadurecido a partir de suas sementes.

Como cultivar uma Planta Ora-pro-nóbis?

A planta não é particularmente exigente quanto às condições do solo, mas uma quantidade substancial de material orgânico, e como resultado, seu desenvolvimento será mais extenso e rápido, e sua produção de folhas aumentará.

Existem muitas maneiras de se plantar a ora-pro-nóbis, assim, você pode querer espaçar as mudas em maior ou menor grau. Por exemplo, plante-os mais próximos se planeja usá-los como uma cerca viva. Mas, uma separação maior é necessária se você planeja cultivá-los como arbustos.

Todavia, se você os cultiva como planta ornamental ou para proteção ao vivo, você pode comê-los. Também pode cultivá-la em um recipiente e pode suportar áreas com bastante vento.

Procure não cultivar em áreas úmidas, pois isso pode estimular o crescimento de fungos nas folhas e prejudicar o crescimento da planta nas raízes. O solo pode ser adubado duas vezes por ano para manutenção.

Na estação chuvosa, você deve podar suas árvores a cada 75 a 90 dias e, na estação seca, a cada 90 a 100 dias.

A rega é importante, pois esta planta precisa dela com frequência durante longos períodos de seca. Além disso, 3 meses após o plantio, pode-se iniciar a colheita das folhas, desde que tenham mais de sete centímetros de comprimento.