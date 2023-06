Como cultivar a folha-da-fortuna em casa e utilizar essa planta medicinal?

Uma planta nativa ornamental africana, a folha-da-fortuna (também conhecida como Kalanchoe pinnata). Os benefícios medicinais dessa espécie, também conhecida como saio ou folha-da-vida, levaram à ampla adoção dessa planta em cultivos caseiros. Por isso que hoje, indicaremos os benefícios da planta e como cultivar a folha-da-fortuna em casa.

Além disso, o nome “folha da fortuna” é proveniente da crença de que a planta traz sorte e prosperidade para as pessoas que a cultivam em suas casas. Muitas culturas, a utilizam como amuleto para atuar na retirada de cargas negativas.

Se a sua intenção é obter as propriedades espirituais da planta, respeite os seus significados, e use-a com intenção e respeito.

Como cuidar da folha-da-fortuna?

Uma das Plantas Comestíveis Não Convencionais (PANCs), a folha-da-fortuna também é conhecida por seu nome científico, Bryophyllum calycinum. Suas propriedades medicinais podem ser extraídas das folhas e usadas para tratar uma variedade de doenças.

Por isso que vamos ensinar como cuidar da folha-da-fortuna:

Irrigação

A planta, é um membro da família das suculentas e, como tal, requer rega moderada durante o cultivo.

Assim, tocar na terra com os dedos, é a melhor maneira de testar a umidade do solo e determinar quando regar. Se o dedo não afunda no substrato quando você o toca, significa que o solo está muito compactado, assim, é necessário afrouxar o cascalho de reforço. Se o dedo sai limpo, o solo está seco e pronto para irrigação.



Luminosidade

A espécie se dá bem em ambientes totalmente ensolarados e parcialmente sombreados. Sendo assim, a luz solar da manhã é melhor porque não é tão intensa e fornece à planta a quantidade adequada de luz.

Adubação

O adubo deve ser aplicado na folha-da-fortuna para auxiliar no crescimento e produção de sementes. Você pode adicionar ao adubo, aditivos orgânicos como húmus de minhoca e bokashi, e fertilizantes como NPKs também são recomendados, mas somente quando usados conforme indicado pelo fabricante.

Solo para cultivo

Não esqueça de colocar uma camada de pedregulhos, por ser a composição perfeita para dar ao substrato a drenagem necessária, evitando que as raízes se enredem.

Esta planta prospera em solo poroso e organicamente rico. Desta forma, é recomendado o uso de duas partes de solo para vasos de alta qualidade e uma parte de areia grossa de construção para jardinagem em vasos.

Como fazer mudas?

A reprodução da folha-da-fortuna ocorre via estaquia de galhos, e esses galhos podem ser plantados diretamente em recipiente com substrato. Esta espécie, quando começa a se desenvolver, brotam pequenos brotos novos que aparecem na ponta de suas folhas e ao redor do caule principal.

É possível também fazer mudas a partir de folhas da planta. Para isso, pegue uma folha adulta e corte a folha em tamanhos de 5 cm cada. Coloque para secar por 1 dia, e em seguida, coloque no vaso com substrato, com a parte cortada para baixo.

Regue a planta, mantendo a terra sempre úmida e coloque em local bem iluminado, mas sem a incidência de sol direta. Com algumas semanas, as raízes já começarão a aparecer, e a muda está se desenvolvendo até formar uma planta adulta.

Uso como medicamento

A folha-da-fortuna tem o uso comum para tratar doenças de pele e problemas respiratórios como tosse, chiado e asma. Como bônus adicional, apresenta propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e nutritivas encontradas em suas folhas que ajudam a tratar doenças bacterianas.

É também comumente usado para aliviar dores de cabeça, dores de estômago e distúrbios menstruais.

Seu consumo ocorre a partir de chás feitos com folhas em infusão. Muitas pessoas consomem o chá da planta, antes das refeições, para potencializar as propriedades emagrecedoras da planta. Mas, pode ser encontrada para consumo também em forma de pó e em cápsulas.

Cuidados no consumo da planta

Apesar de seus muitos benefícios para a saúde, a suculenta deve ser usada medicinalmente com cautela e só deve ser consumida sob orientação médica. Pois pessoas que possuem o sistema imunológico baixo, aqueles que tomam medicamentos imunossupressores e mulheres grávidas devem ficar longe da planta.

O consumo em demasia da planta, pode causar irritações gastrointestinais, diarreias

Manejo de pragas

A planta suporta uma variedade de climas e tipos de solo, mas é vulnerável a pragas e doenças. Portanto, é possível usar inseticidas e remédios naturais, como o óleo de Neem, para se livrar deles.

Poda

Por fim, esta planta tem desenvolvimento rápido e tende a ser invasiva de espaço. Por isso, é importante cuidar de seu crescimento, e podar sempre que necessário, evitando que ela se espalhe por cima de outras plantas.