As tulipas são flores fascinantes que tornam as casas mais modernas e vibrantes. Ela veio da Ásia e foi trazida para a Holanda em 1560, se tornando um emblema da nação. O problema é que muitas pessoas ganham tulipas de presente, e não sabem como cuidar e cultivar e sua casa. Por isso que hoje, ensinaremos como cultivar tulipas em vaso.

Essa flor cabe à família Liliaceae e se destaca pela multiplicidade de opções e núcleos. Além de ser bonita, a tulipa possui um sentido único e símbolo do amor-perfeito. É uma das primeiras flores da primavera e também representa o renascimento.

No Brasil, cultivar tulipas é uma tarefa difícil, mas possível. A razão disso é que o solo e o clima do Brasil não estão acomodados ao seu desenvolvimento. No entanto, com um pouco de orientação e cuidado, você pode cultivar essas flores encantadoras no seu pomar e até aformosear seu design com elas.

Qual o melhor manejo para tulipas?

Aqui estão algumas palavras-chave de cautela para manejar e conservar sua flor saudável e bonita:

Selecione um local com pouca iluminação solar: as tulipas adoram o sol, mas não muito. Assim, coloque-as em um local sombreado ou coloque somente no sol da manhã;

Regue-as, mas não muito. Use apenas um borrifador para umedecê-los. Elas não funcionam em terrenos encharcados;

Escolha o vaso certo para plantar sua tulipa. Ele deve ter 30 cm de largura e orifícios de drenagem ideais para a água contornar. No vaso, coloque o solo em 3 camadas: pedras na parte inferior, terra no meio e areia em cima;

Idealmente, utilize um fertilizante de alta qualidade, especialmente líquidos que promovam o crescimento;

Fertilize suas tulipas: no início do outono e no início da primavera para melhorar seu crescimento;

Cuide da planta: verifique sempre se as plantas ou bichos conhecidos como pragas que causam danos à planta, assim, se você der água adequadamente, evitará a presença de pulgões. Além disso, tire as folhas e flores secas para evitar contaminar o restante da flor.

Como cuidar das tulipas depois que as flores morrem?

Quando as flores morrerem, cuide das tulipas da seguinte maneira:

Deixe a tulipa secar: quando você notar que a tulipa secou naturalmente, pare de cuidar e adubar a planta;

Desenterre o bulbo: quando você desenterra a planta, encontrará algo semelhante a uma “cebola”, e só assim ela poderá se desfazer por completo e você poderá começar de novo;

Remova as folhas amareladas: isso deve ser feito apenas depois que a planta estiver totalmente murcha e seca para permitir que ela floresça novamente;

Plante-a novamente: é hora do bulbo. Lave-o, enrole em papel toalha e guarde em uma gaveta para usar no futuro;

Se ela estiver plantada em um vaso, mude-o para um local mais fresco, como uma garagem, porão ou quarto. Deixe-a descansar por alguns meses antes da primavera se for plantada em um vaso;

Espere: uma vez concluído o trabalho, é necessário esperar e plantá-la novamente quando o próximo outono ou primavera chegar;

Redobre o cuidado: regue regularmente o solo da tulipa e verifique se está totalmente úmido, não encharcado.



Por ser uma flor delicada, a tulipa requer cuidado diário. Plante uma tulipa com o lado liso para baixo e adicione uma mistura de terra, areia e composto orgânico a 5 centímetros do bulbo. Coloque a tulipa em um sol indireto.

Qual é a melhor área para cultivar tulipas?

Por estar em uma área cujo clima é bem diferente do brasileiro, é importante prestar atenção e redobrar a atenção para garantir que sua tulipa floresça de maneira ideal. Não esqueça que o resfriamento acelera seu crescimento.

Plantio em vasos

Para plantar tulipa em vaso, realize no outono. Pois o bulbo da planta, que não é mais uma parte correspondente do caule, precisa de frio para crescer e prosperar.

O exame do solo é essencial para garantir que não está infectado de pragas, e após a planta ser plantada, coloque-a em um local fresco e protegido do sol direto.

Plantio diretamente no solo

As tulipas são lindas quando plantadas em vasos, mas são melhores em jardins ou canteiros de flores. Para começar esse plantio, escolha um local com muita luz (e não muito sol) e solo que não recebe muita água.

Após isso, preencha o buraco com terra e aplique água com um borrifador. Ao plantar, faça um buraco de aproximadamente 4 centímetros, coloque o lado achatado do bulbo para baixo e posicione-os com 5 centímetros de distância um do outro.

Quando se trata de plantá-las, as tulipas atrairão muita atenção. Portanto, para que eles se desenvolvam de forma saudável, você deve estar atento às dicas e cuidados que o local oferece.