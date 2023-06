A melhor coisa que você pode fazer, é garantir que sua casa esteja sempre segura e livre de energias negativas. É comum para as pessoas apostarem na construção do famoso vaso de sete ervas na esperança de se livrar desse tipo de problema. Por isso que hoje, indicaremos como cultivar um vaso de 7 ervas.

Mas saiba, que é fundamental cultivar este vaso corretamente para ter a eficácia esperada. Assim, na sequência você aprenderá tudo sobre este vaso de 7 ervas.

Quais são os produtos que preciso para o cultivo do vaso de 7 ervas?

Para o cultivo do vaso de 7 ervas é preciso que você tenha em mãos:

Vaso médio, com abertura superior maior;

Casca de pinus;

Areia;

Material para drenagem;

Um dos seguintes materiais: argila expandida, brita, cacos de telha, pedras;

Além disso, você precisa ter em mãos, uma muda de cada uma das ervas indicadas:

Guiné: para atrair sorte e felicidade, além de dar uma sensação de bem-estar, purificar o ambiente e limpeza espiritual;

Arruda: para atrair proteção, felicidade e prosperidade, além de afastar o olho grande, as energias negativas e a inveja;

Comigo ninguém pode: quebram magias e feitiços lançados sobre as casas ou aos moradores, afasta o mau-olhado, absorve energias negativas, limpa o ambiente e traz equilíbrio;

Manjericão: acalma os moradores, trazendo paz de espírito e bem-estar físico, protege contra doenças e eliminando a agitação;

Espada de São Jorge: atrai a força para enfrentar lutas e obstáculos e a prosperidade, deixando as pessoas mais ativas e determinadas. Recebe este nome, por suas folhas lembrar lanças que apontam para cima, indicando o céu e a plenitude;

Pimenteira: para afastar invejas, brigas e confusões;

Alecrim: para atrair energias positivas do universo.

Como cultivar um vaso de 7 ervas?

Inicialmente, é preciso preparar o solo do vaso para o plantio. Assim:



Comece colocando pedras na parte inferior interna do vaso;

Coloque areia por cima das pedras, em forma de camada, para fazer uma cama de drenagem. Ajeite a areia e as pedras, para ficar uniforme;

Em um balde, misture terra e adubo. Após bem misturado, coloque por cima da areia do vaso;

Em seguida, vá plantando as mudas no vaso, cuidando para deixar um espaço uniforme entre as mudas;

Depois das mudas plantadas, regue no vaso, e mantenha sempre o solo úmido, para que elas se desenvolvam;

Logo após o plantio, coloque o vaso em um local que tenha bastante luminosidade, mas evite a luz solar direta;

Após 1 semana de plantio, coloque o vaso em um local em que receba em torno de 6 horas de luz solar direta;

Adube o vaso todos os meses, utilizando húmus de minhoca ou farinha de osso com torta de mamona.

A rega, deve ser feita 2 vezes na semana, molhando somente o solo, e não as folhas. Cuide para manter o solo úmido e não encharcado.

Além disso, procure deixar em um local que tenha luz indireta, pois as plantas são sensíveis à luz solar.

Por que manter um vaso de 7 ervas em casa?

Se você pratica Feng Shui ou coloca um pouco de fé no poder que as plantas possuem, um vaso com sete ervas é uma adição maravilhosa ao seu lar.

Isso se deve ao fato de que ele é amplamente considerado uma ferramenta eficaz para fornecer proteção ao lar e também pode dissipar quaisquer energias negativas que possam estar circulando na área e impactando negativamente a vida das pessoas.

Afinal, as poderosas vibrações que essas ervas exalam são responsáveis ??pela proteção que conseguem oferecer. Em muitos casos, quando todos os moradores estão reunidos em um só lugar, as plantas do vaso conseguem limpar a área, expulsando qualquer energia negativa de lá.

Como resultado, a atmosfera torna-se mais uma vez pacífica, calma e tranquila.

Onde devo colocar o vaso de 7 ervas na casa?

Se você sabe por que um por vaso com sete ervas é tão útil, preste atenção especial ao local da sua casa onde pretende exibi-lo. Isso faz toda a diferença no resultado.

A recomendação é que o vaso seja colocado na porta da frente. Mas nada impede de você colocar no pátio, em cima da mesa da sala, ou mesmo na cozinha. Nestes lugares, é onde o vaso será mais eficaz em sua função pretendida de eliminar a energia negativa e higienizar o ar.

Ao decidir onde colocar este vaso, você também deve ter em mente que essas plantas precisam de luz solar. Desta forma, será uma boa ideia posicioná-los em áreas claras ou em frente a uma janela.