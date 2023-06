Como Editar Mensagem do WhatsApp Depois de Enviar no Android e iPhone 2023

O WhatsApp está sempre atualizado com recursos interessantes para tornar o aplicativo mais conveniente para os usuários. Existem muitos aplicativos de mensagens de mídia social disponíveis na loja, mas ainda assim, o WhatsApp está sendo usado por bilhões de pessoas. É apenas por causa dos recursos que eles oferecem aos usuários. O WhatsApp é um aplicativo muito fácil de usar que oferece muitos recursos interessantes que funcionam sem problemas. É uma das razões pelas quais o WhatsApp é mais usado pelos usuários.

Se você gosta de saber sobre as tendências que estão acontecendo no campo da tecnologia, então você deve saber que o WhatsApp lançou recentemente um recurso através do qual você poderá editar a mensagem que você enviou. Todos nós temos alguns casos em que enviamos aos usuários a mensagem errada ou mensagens com erros de digitação.

Como o WhatsApp não permite que os usuários editem a mensagem, eles geralmente os excluem para todos. Mas, como a opção Editar mensagem já está disponível para os usuários no WhatsApp, os usuários têm interesse em usá-los para editar a mensagem que enviaram incorretamente com alguns erros. Os usuários estão confusos sobre as etapas que devem seguir para fazer isso. Assim, neste guia, apresentamos os passos que você deve seguir para editar a mensagem do WhatsApp no ​​iPhone, Android e WhatsApp Web.

O que é o recurso Editar no WhatsApp?

O WhatsApp lançou um novo recurso para os usuários do WhatsApp, para que eles possam editar facilmente a mensagem que enviaram incorretamente ou com erros. Muitos usuários estavam exigindo esse recurso no WhatsApp. É apenas porque os usuários estavam cometendo alguns erros de digitação simples que eles tiveram que corrigir editando-os. No entanto, a opção Editar não estava lá, então os usuários tiveram que excluir a mensagem para todos e, após isso, enviar uma nova mensagem.

Uma vez que os usuários tenham feito isso, o destinatário que recebeu a mensagem fica confuso por causa da mensagem excluída anteriormente. A mensagem excluída cria uma má impressão na frente da pessoa. Depois da Pandemia, muitas empresas estão usando como meio de comunicação. No entanto, às vezes compartilhamos algumas mensagens erradas devido a erros de digitação ou problemas gramaticais. Mas não será o mesmo para usuários que possuem a opção Editar mensagem. Este novo recurso do WhatsApp foi lançado e os usuários estão prontos para corrigir seus erros. Então, vamos verificar como vamos fazer isso.

Como editar mensagens do WhatsApp depois de enviar 2023

Os usuários que possuem a atualização mais recente do WhatsApp agora procuram a opção de edição para editar suas mensagens. Eles estão prontos para experimentar o novo recurso para corrigir facilmente erros de digitação simples ou quaisquer outros erros em suas mensagens. O recurso de edição de mensagens do WhatsApp ajudará muito os usuários no dia-a-dia. Além disso, ajudará o destinatário a entender a mensagem certa sem problemas. Ao mesmo tempo, haverá alguns usuários que farão coisas sarcásticas com ele.

Então, vamos verificar os passos necessários para editar a mensagem do WhatsApp após enviá-la.

Como Editar Mensagem do WhatsApp Depois de Enviar no Android

Os usuários de telefones Android precisarão seguir as etapas listadas abaixo para editar mensagens do WhatsApp após enviá-las.

Primeiro, abra Whatsapp no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, vá para o Bater papo .

. Envie qualquer mensagem que desejar.

Imprensa e Segurar a mensagem.

e a mensagem. Agora, você verá o três pontos ícone.

ícone. Selecione os Editar opção.

opção. Digite o mensagem que você quer.

que você quer. Depois disso, clique no Ícone de Marca para salvar a mensagem editada.

para salvar a mensagem editada. Você será capaz de ver o Rótulo editado na sua mensagem editada.

Como Editar Mensagens do WhatsApp Depois de Enviar no iPhone

Os usuários do iPhone precisarão seguir as etapas listadas abaixo para editar mensagens do WhatsApp após enviá-las.

Primeiro, abra Whatsapp no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, vá para o Bater papo .

. Envie qualquer mensagem que desejar.

Imprensa e Segurar a mensagem.

e a mensagem. Selecione os Editar opção.

Digite o mensagem que você quer.

que você quer. Agora, selecione o Ícone de Marca para salvar a mensagem editada.

Você será capaz de ver o Rótulo editado na sua mensagem editada.

Como editar mensagens do WhatsApp após o envio no WhatsApp Web

Os usuários estão procurando as etapas para editar a mensagem após enviá-la no WhatsApp Web. Os desenvolvedores do WhatsApp relataram que o recurso Editar será lançado para os usuários muito em breve. Portanto, você pode ter que esperar até receber a atualização do WhatsApp Web para poder editar a mensagem do WhatsApp sem problemas. Listamos as etapas necessárias para editar a Mensagem do WhatsApp após enviá-la no WhatsApp Web.

Primeiro, abra Whatsapp no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, vá para o Bater papo .

. Envie qualquer mensagem que desejar.

Clique na seta que você obtém depois de passar o mouse sobre a mensagem.

Selecione os Editar opção.

opção. Digite o mensagem que você quer.

Agora, pressione o Digitar botão para salvar a mensagem editada.

botão para salvar a mensagem editada. Você será capaz de ver o Rótulo editado na sua mensagem editada.

Por que não consigo editar minhas mensagens do WhatsApp?

Muitos usuários relataram que não conseguem editar as mensagens do WhatsApp que enviaram aos usuários. Alguns usuários não conseguem entender por que esse problema está ocorrendo no WhatsApp e por que não podem usar esse recurso. Para ajudar os usuários a escapar dessa situação, estamos aqui com os métodos que eles podem seguir para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Os usuários não estão recebendo a opção Editar ou não podem editar as mensagens que enviaram no WhatsApp. Há chances de que isso ocorra se você não tiver atualizado o WhatsApp para a versão mais recente. A equipe de suporte do WhatsApp também instruiu os usuários a atualizar o WhatsApp para a versão mais recente se quiserem usar o recurso Editar. O recurso Editar foi lançado para os usuários e está chegando até eles. Eles precisam atualizá-lo se tiverem que resolver o problema.

Verifique o tempo de edição

Muitos usuários estão tentando editar a mensagem após seu tempo restrito. Se você precisar editar a mensagem do WhatsApp, deverá fazê-lo em 15 minutos. Os usuários que fizerem isso após 15 minutos não poderão fazê-lo porque, após 15 minutos, o direito de editar a mensagem é obtido e você não terá a opção de edição. Portanto, se você cometeu algum erro, deve editar a mensagem em até 15 minutos.

Passos corretos

Os usuários que não seguirem as etapas corretas para editar a mensagem enfrentarão o problema. Você deve garantir que seguiu as etapas listadas para o seu dispositivo acima. Depois de fazer isso, você pode editar a mensagem com sucesso.

Verifique a conexão com a Internet

Os usuários precisam de uma conexão de Internet ativa se considerarem editar a mensagem. O recurso Editar mensagem só funcionará com uma conexão de internet estável.

Reinicie o aplicativo

O recurso Editar mensagem foi lançado para os usuários em seus dispositivos. Há chances de que a atualização também contenha alguns bugs, então você não pode editar a mensagem. Também esperamos que ocorram alguns pequenos bugs devido à inicialização incorreta do aplicativo. Portanto, sugerimos que você force o fechamento do aplicativo em seu dispositivo e reinicie-o para verificar se o problema ainda ocorre.

Reinicie seu dispositivo

Há chances de que alguns pequenos bugs possam estar ocorrendo em seu dispositivo, devido aos quais o recurso de edição de mensagens não está funcionando. Você deve tentar reiniciar o dispositivo neste caso e verificar se o problema foi resolvido. Ele ajudou muitos usuários a resolver o problema e sugerimos que você também faça isso.

Reinstale o WhatsApp

Se você tentou todos os métodos acima e ainda enfrenta o mesmo problema, tente instalar o aplicativo novamente em seu dispositivo para verificar se o problema foi resolvido.

Empacotando

O recurso Editar mensagem do WhatsApp foi lançado para muitos dispositivos e ainda está sendo implementado para o dispositivo. Os usuários estão muito interessados ​​em usar o recurso. Neste guia, listamos as etapas que os usuários devem seguir para editar a mensagem.

