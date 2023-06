Você sabe a diferença entre despesas fixas e variáveis? Se você trabalha com vendas ou administra um negócio, provavelmente já ouviu falar. Por isso que hoje, indicaremos como fazer a gestão das despesas fixas e variáveis de sua empresa.

Sabe-se que as duas despesas são geridas e controladas de formas diferentes, apesar da sua aparente semelhança. Portanto, isto é crucial entender a distinção entre elas, e assim, ter uma gestão financeira mais segura e saudável.

O que exatamente são despesas fixas?

A definição mais simples de despesas fixas, é aquela que não flutua com mudanças na produção ou na entrada, como o preço das matérias-primas. Isso significa que as despesas fixas permanecerão constantes, independentemente das flutuações nas vendas ou nos custos de produção.

São os gastos mensais que ocorrerão independentemente de um produto ou serviço ser efetivamente vendido, ou não. Assim, os valores não permanecem constantes, embora pareçam fixos.

O que exatamente são despesas variáveis?

São despesas que flutuam com base em fatores como produção e negócios. Mas lembre-se, que os custos associados à administração de uma empresa podem variar dependendo de vários fatores, incluindo a época do ano, a quantidade de trabalho realizado e assim por diante.

São os custos variáveis ??que mudam com base no uso real. Assim, dependem da disponibilidade de materiais, volume de uso, e podem ter valores diferentes durante o passar dos meses, considerando o fluxo de produção.

Qual a distinção entre despesas fixas e variáveis?



As despesas fixas diferem das despesas variáveis. Para distinguir entre essas duas despesas, considere o seguinte.

Veja abaixo:

Despesas fixas: não mudam muito ao longo do tempo e não têm correlação com os custos do produto. Exemplo disso são: aluguéis, seguro, faturas de energia e água, tarifas bancárias, impostos fixos, faturas de internet e telefone, entre outras;

Despesas variáveis: se relacionam com a produção ou atividade empresarial. Assim, sofre alterações dependendo da frequência e da intensidade com que você usa algo. Exemplo disso são: comissões sobre as vendas, aquisição de matéria-prima, alimentação, aquisição de produtos de limpeza, manutenções, atividades de marketing, entre outras.

As despesas, sejam elas fixas ou variáveis, são legítimas que devem ser registradas. Assim, considerando as suas diferenças, você não deve misturá-las, pois uma é totalmente previsível e a outra não. Esta diferenciação irá ajudá-lo a manter seus negócios e finanças em ordem.

Como fazer a gestão das despesas fixas e variáveis?

Uma das maneiras mais importantes de controlar as despesas e o estado do orçamento empresarial é por meio do gerenciamento cuidadoso das despesas. Seguir essas etapas garantirão que sua gestão mais eficaz possível.

Abaixo, detalhamos quais são os mais importantes e o que você pode fazer para garantir a máxima eficácia.

Faça um plano financeiro sólido: porque isso é crucial para o crescimento e a estabilidade do seu negócio, pois mostrará como controlar suas despesas e trazer seus livros para o azul;

porque isso é crucial para o crescimento e a estabilidade do seu negócio, pois mostrará como controlar suas despesas e trazer seus livros para o azul; Examine seus gastos: conhecer seus gastos ajudará a determinar se seus custos de produção são justificados ou não. Como resultado, estratégias para sua redução segura e efetiva podem ser formuladas;

conhecer seus gastos ajudará a determinar se seus custos de produção são justificados ou não. Como resultado, estratégias para sua redução segura e efetiva podem ser formuladas; Invista dinheiro em tecnologia: é uma jogada inteligente porque pode ajudar a otimizar e simplificar o gerenciamento em vários domínios diferentes, especialmente na área financeira. Por isso, ter à disposição um sistema de gestão é uma ótima alternativa.

O conselho final ajudará você a controlar as despesas de sua empresa, consolidar dados relevantes em um só lugar e tirar conclusões de dados robustos e estratégicos.

Querendo ou não, seus objetivos são de natureza monetária, o processo é crucial e produzirá excelentes resultados.

Portanto, agora é a hora de considerar maneiras de corte nas despesas, e assim, faça de forma inteligente para não atrapalhar o seu negócio.

Conclusão

A lógica por trás das despesas fixas é incrivelmente simples, embora seja da maior importância: independentemente dos bons ou maus momentos, a empresa sempre precisará de dinheiro para pagar suas despesas fixas. Já no caso das despesas variáveis, é necessário avaliar se a redução de despesas não irá comprometer a qualidade dos produtos comercializados.

Assim, é uma conta que não pode ser fechada, nem mudar para uma área mais barata para abrir uma loja seria o melhor curso de ação. Porque você está ciente de que nem sempre é a melhor opção para fazê-lo.

Antes de fazer uma mudança tão drástica, você deve analisar como isso afetaria a produção de sua empresa. Afinal, menos produção significa menos vendas e receita, nenhuma das quais é desejável.

Percebeu que a gestão das despesas fixas e variáveis precisa ser efetivamente pensada e controlada, para não prejudicar o bom andamento do negócio.