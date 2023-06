Como fazer login no YouTube em Yt.be Ativar com código de TV (2023)

yt.be/activate é o URL que você precisa seguir quando deseja vincular sua conta do YouTube à sua TV. No entanto, nem todos sabem que, para ativar o YouTube TV em suas smart TVs, é necessário inserir um código de ativação exibido em suas telas. Se você comprou uma nova smart TV e agora deseja assistir ao YouTube nela, você terá duas opções. A primeira é transmitir o YouTube do seu smartphone. A próxima opção é fazer login na sua conta do YouTube e aproveitar.

Na verdade, você não precisa ativar YouTube mesmo se você não fizer login. A necessidade de fazer login no YouTube só é importante se você quiser assistir a um vídeo disponível apenas para maiores de 18 anos. Ou você tem uma assinatura ativa do YouTube Premium. Isso ocorre porque o YouTube Premium oferece uma experiência do YouTube sem anúncios, que você não gostaria de estragar com os anúncios incômodos que o YouTube mostra toda vez que você tenta reproduzir um vídeo. No entanto, aqui está nosso guia para ajudá-lo a ativar o YouTube em suas Smart TVs e fazer login no YouTube com um código.

O que é Yt.be/activate no YouTube?

Yt.be/activate é o URL que os usuários precisam para fazer login em seu PC ou smartphone, que já tem o YouTube conectado. Você precisará seguir este URL sempre que estiver ativando o YouTube em sua nova Smart TV ou em qualquer outro dispositivo de streaming.

Na verdade, você também pode acessar Youtube.com/activate. Lembre-se de que ativar o YouTube simples é diferente de ativar o YouTube TV. Além disso, o YouTube está disponível em todo o mundo, mas o YouTube TV está disponível apenas nos EUA.

Quais dispositivos suportam o YouTube?

Quase todos os dispositivos neste mundo suportam o aplicativo do YouTube. A única condição é que sua TV seja uma Smart TV, ou seja, que tenha uma loja de aplicativos e possa se conectar à internet. Mesmo que não tenhamos incluído o nome da marca da sua TV, basta acessar a loja de aplicativos e baixar o aplicativo do YouTube para começar a usá-lo.

Como Yt.be/Ativar o YouTube na Android TV?

Se você quiser usar o YouTube na Android TV, basta abrir o YouTube e começar a assisti-lo. No entanto, se você não tiver o aplicativo do YouTube instalado, pode haver algum trabalho do seu lado. Aqui estão as etapas para instalar e ativar o YouTube na sua Android TV:

Certifique-se de que sua Android TV esteja conectada à Internet. Abra o aplicativo do YouTube. Se você não conseguir encontrá-lo, o aplicativo não está instalado. Abra a PlayStore e procure por YouTube e faça o download. Depois de instalado, inicie o YouTube e vá para Configurações no painel esquerdo. Clique em Link com Código. Clique no Link com o Código da TV opção na próxima janela. Agora o YouTube irá mostrar-lhe um código de 12 dígitos. Agora, no seu PC ou smartphone, abra o navegador da web e acesse yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos e clique em Continuar.

Agora, sua Android TV está pronta para reproduzir vídeos do YouTube. A partir de agora, a Android TV está sendo executada em várias marcas de TVs. Se você tiver alguma marca, como OnePlus ou Sony Bravia, esse método funcionará. Você não precisa procurar OnePlus TV para ativar o YouTube.

Como Yt.be/Ativar o YouTube no Amazon Fire TV

Se você possui uma Amazon Fire TV ou FireStick, o processo para ativar o YouTube nela é muito semelhante ao de uma Android TV. Isso ocorre porque o Amazon Fire TV é um fork do Android TV. Aqui estão os passos para fazê-lo:

Ligue sua Fire TV e verifique se ela está conectada à Internet. Agora, abra o aplicativo do YouTube. Se você não conseguir encontrar o YouTube, abra a Amazon TV Store e procure por YouTube. Baixe e instale o YouTube. Depois de abrir o YouTube, clique em Configurações no painel esquerdo e clique em Link com código. Clique em Link com o Código da TV na próxima janela e você verá um código de 12 dgit. Agora, no navegador do seu PC ou smartphone, acesse yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos e clique em Continuar.

Depois de fazer isso, seu Amazon Fire TV está pronto para transmitir vídeos do YouTube.

Ative Yt.be Youtube na TV Samsung

Se você possui uma TV Samsung, usá-la é mais fácil. As TVs Samsung são conhecidas por sua facilidade de uso e qualidade visual de ponta. No entanto, às vezes, os usuários podem achar difícil porque a função de voz na palavra-chave não responde ao pressionamento de teclas. Como resultado, os usuários precisam confiar em seus PCs para ativar o YouTube em suas TVs Samsung. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Ligue sua TV Samsung e verifique se ela está conectada à Internet. Agora, abra o aplicativo do YouTube. Uma vez aberto, clique no botão Configurações e clique em Link com Código. Clique em Link com o Código da TV na próxima janela e você verá um código de 12 dígitos. Agora, abra o navegador do seu PC ou smartphone e vá para yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos exibido na tela da sua TV Samsung e clique em Continuar.

Agora, sua Samsung Smart TV está pronta para reproduzir vídeos do YouTube.

Ativar Yt.be/Ativar YouTube na LG TV

Se você possui uma LG Smart TV, pode ser difícil devido à peculiar interface do usuário de suas TVs. Além disso, as Smart TVs LG mais antigas costumavam ser ainda mais difíceis. No entanto, o processo com as TVs LG de última geração tornou-se muito mais simples e aqui estão as etapas:

Certifique-se de que sua TV LG esteja conectada a uma loja de internet estável. Agora, navegue pelo menu e abra o LG Content Store. Alterne para a guia Aplicativos e toque na barra de pesquisa. Pesquise pelo YouTube e faça o download. Uma vez baixado, abra-o e vá para Configurações. Agora, clique em Link com Código opção. Escolher Link com o Código da TV na próxima página e você verá um código de 12 dígitos. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos e clique em Continuar para ativar o YouTube.

Agora, sua TV LG está pronta para reproduzir vídeos e outras transmissões do YouTube.

Como Yt.be/Ativar o YouTube no Xbox

Se você possui o famoso console de jogos Xbox, é fácil ativar e assistir ao YouTube. Isso se deve especialmente ao poderoso hardware, você pode facilmente transmitir conteúdo 4K sem qualquer nervosismo. Aqui estão as etapas para instalar e ativar o YouTube no Xbox One:

Ligue o Xbox One e verifique se ele está conectado à Internet. Agora, abra a Xbox Store e procure pelo YouTube. Volte para a tela inicial e clique em Meus aplicativos e jogos. Encontre o YouTube e abra-o. Agora, abra as configurações do YouTube e clique em Link com Código. Clique em Link com o Código da TV na próxima janela, e agora você verá um 12 dígitos código. Abra o navegador do seu PC ou smartphone e acesse yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos e clique em Continuar.

Agora, seu Xbox One está pronto para transmitir vídeos ou qualquer outro tipo de conteúdo do YouTube.

Como ativar o YouTube no Roku

Se você tiver um dispositivo Roku Streaming, o YouTube e o YouTube TV estarão disponíveis como canais separados. Você só precisa adicionar os canais e seguir o método usual para ativá-lo. Aqui estão os passos:

Ligue sua TV Roku. Vou ao Canais armazenar e pesquisar no YouTube. Ao encontrá-lo, clique em Adicionar canal. Abra o YouTube e vá para Configurações. Clique em Link with Code e na próxima página, clique em Link with TV Code. Você verá um código de 12 dígitos. Abra o navegador da Web do seu PC ou smartphone e acesse yt.be/activate. Digite o código de 12 dígitos e clique em Continuar.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o YouTube acessando yt.be/activate em seus dispositivos inteligentes. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver enfrentando algum problema, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo.

