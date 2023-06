Como fazer uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos de uma franquia?

Vários procedimentos organizacionais são necessários para uma franquia ser bem-sucedida. Entre eles: manter os altos padrões dos produtos e serviços da marca, bem como de seu atendimento e equipe. Por isso que hoje, indicaremos porque é importante gerenciar a cadeia de suprimentos de uma franquia.

Todas as fases de produção devem estar sincronizadas, com equipes bem treinadas e linhas regulares de comunicação entre franqueado e franqueador. Uma definição da cadeia de suprimento de um negócio franqueado é a coleta de bens necessários para o bom funcionamento de uma unidade franqueada. Para isso, a cadeia de suprimentos deve ser meticulosamente organizada.

O que de fato é, uma cadeia de suprimento?

A definição da cadeia de suprimentos de uma empresa franqueada é a coleta de mercadorias necessárias para o bom funcionamento de um único local. A junção desses componentes, possibilita que a empresa pode atender as necessidades do cliente no menor tempo possível.

Uma cadeia de suprimentos, também conhecida como cadeia logística, é um conjunto de processos, recursos, pessoas, atividades e dados interconectados que trabalham juntos para mover mercadorias de um local para outro.

Esses esforços combinados não se limitam a colocar produtos fabricados na fábrica nas mãos dos consumidores finais. Ele está conectado para a produção em cadeia e desempenha um papel na movimentação de matérias-primas das instalações de armazenamento para os centros de distribuição.

Em uma perspectiva mais ampla, é o que permite às empresas organizar todas essas possibilidades e, por sua vez, desenvolver planos que garantam a máxima eficiência em todo o ciclo de vida dos produtos da empresa, contribuindo ativamente para as decisões tomadas por outras áreas funcionais.

A cadeia de suprimentos é vital para a saúde da economia nacional, sendo que muita ênfase é colocada em encontrar os meios mais eficientes de planejamento e gerenciamento de suas várias etapas.

Como fazer uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos de uma franquia?



Para realizar uma gestão inteligente e eficiente da cadeia de suprimento, é fundamental atentar para alguns pontos-chave, que afetam o processo todo.

Assim, o relacionamento com fornecedores, parceiros, clientes e funcionários também é essencial para um gerenciamento eficaz. No entanto, prestar muita atenção à logística e emissão de ações também é crucial. O tópico é amplo e intrincado, mas destacaremos 4 pontos principais para facilitar as coisas:

1. Atender as demandas do mercado consumidor

O sucesso de uma franquia depende de sua capacidade de reconhecer e atender às necessidades de seus clientes e às demandas do mercado. Assim, um franqueado deve ter um domínio firme de sua base de clientes, incluindo dados demográficos, hábitos alimentares e como novos produtos devem ser introduzidos no mercado.

Além disso, deve manter contato próximo com seus fornecedores, garantindo que sua relação de trabalho positiva se reflita no produto final.

2. Escolha dos melhores fornecedores

Ao discutir fornecedores, essas empresas devem ser incluídas na lista para gerenciamento da cadeia de suprimentos. A matéria-prima deve estar sempre com os melhores fornecedores por questão de estratégia de gestão por saber que seus fornecedores impactam diretamente na entrega, e a marca deve prometer qualidade aos seus clientes.

Dessa forma, garantir elevados padrões de qualidade e uniformidade, essenciais na indústria de franquias.

3. Tenha uma excelente gestão de estoque

Uma boa gestão de estoque é parte integrante da cadeia de suprimentos. Ou seja, os “armazéns” não devem ser estocados demais para não aumentar os custos, nem deve haver lacunas no estoque para evitar atrasos na entrega.

Principalmente se houver muitos ingredientes perecíveis, é fundamental que os franqueados cuidem bem dos produtos enquanto estão armazenados e enquanto continuam na loja. Com um controle geral da franqueadora, é possível notificar seus parceiros sobre isso e os instruir sobre como proceder.

4. Organize a logística da cadeia de suprimentos

O custo do transporte de suprimentos é determinado em parte pelas distâncias percorridas, assim, um planejamento cuidadoso da cadeia de suprimentos é essencial.

É crucial para todos os interessados ??em aprender os meios mais eficazes de armazenar, organizar e compartilhar dados pertencentes à sua própria gestão da cadeia. Dessa forma, aplica-se a coleta de dados e indicadores de controle de qualidade, além da manutenção preventiva de qualquer equipamento.

Se você decidir se tornar um franqueado, terá acesso ao treinamento e suporte necessários para administrar sua cadeia de suprimentos com eficiência, além dos benefícios de trabalhar com uma marca reconhecida mundialmente que possui parcerias com outros grandes players do setor.

Conseguiu perceber a importância de fazer uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos?

Portanto, siga as nossas dicas e tenha muito sucesso na sua franquia.