como funciona, quem tem direito e como solicitar

O seguro-desemprego é um benefício que garante uma renda temporária para os trabalhadores que sofreram demissão sem justa causa. Assim, o seu pagamento ocorre de acordo com o tempo de serviço e o salário anterior do trabalhador.

No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre este auxílio tão importante para o trabalhador. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e descubra quem tem direito, quais são as regras e como solicitar o benefício.

Quem tem direito ao seguro-desemprego?

Para ter direito ao seguro-desemprego, é preciso se enquadrar em uma das seguintes situações:

Ser trabalhador formal (com carteira assinada) e ter sido demitido sem justa causa ;

; Ser trabalhador formal com contrato suspenso para participar de curso de qualificação profissional por oferta do empregador;

Ser pescador profissional durante o período de defeso (período de proibição da pesca para preservar as espécies);

Ser trabalhador resgatado de condição análoga à escravidão.

As regras são diferentes para as pessoas que darão entrada pela primeira, segunda ou terceira vez. Assim, confira quantos meses o trabalhador deve ter de contribuição em cada vez que solicitar o benefício:

1ª solicitação : contribuição de 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à data da dispensa;

: contribuição de 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à data da dispensa; 2ª solicitação: contribuição de 9 meses, nos últimos 12 meses anteriores à data da dispensa;

contribuição de 9 meses, nos últimos 12 meses anteriores à data da dispensa; 3ª ou seguintes solicitações: contribuição de 6 meses consecutivos anteriores à data da dispensa.

Além disso, é importante lembrar que quanto maior for o tempo de contribuição (o tempo que o trabalhador permaneceu de carteira assinada na empresa), maior será a quantidade de parcelas. Por isso, confira a tabela:

Tempo de contribuição Parcelas a receber

6 meses 3 parcelas

12 meses 4 parcelas

24 meses 5 parcelas

Como solicitar?



O trabalhador pode solicitar o seguro desemprego sem sair de casa. Isso porque o atendimento está disponível no formato online, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Assim, basta seguir o passo a passo:

Primeiro, baixe o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no celular e faça o login com seu CPF e senha;

no celular e faça o login com seu CPF e senha; Depois, clique na opção “Benefícios” e depois em “Solicitar Seguro-Desemprego” ;

e depois em ; Na sequência, preencha os dados solicitados e confirme a solicitação;

Por fim, acompanhe o andamento da solicitação pelo aplicativo ou pelo site.

Além disso, também é possível fazer a solicitação de forma presencial. Para isso, o trabalhador deve ligar para o telefone 158. Assim, poderá agendar o atendimento em uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (SINE) ou em uma Superintendência Regional do Trabalho (SRT).

Após o agendamento, o trabalhador deve comparecer no dia e horário marcados com os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Carteira de trabalho;

Requerimento do seguro-desemprego (fornecido pelo empregador);

Termo de rescisão do contrato de trabalho;

Comprovante de saque do FGTS;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade.

Desse modo, o trabalhador fará a solicitação presencial e receberá um protocolo de atendimento. Através dele, é possível acompanhar o andamento da solicitação pelo site https://consultasd.mte.gov.br/inter/sdweb/consulta.jsf.

Quanto tempo demora para receber o seguro-desemprego?

O prazo para receber a primeira parcela do seguro-desemprego é de 30 dias após a solicitação do benefício. Nesse sentido, o pagamento das demais parcelas ocorre mensalmente, na mesma data da primeira.

A Caixa Econômica Federal faz o pagamento por meio da conta poupança ou conta simplificada (abertas automaticamente para quem não tem conta no banco), ou por meio do Cartão Cidadão, que permite sacar o valor em caixas eletrônicos ou lotéricas.

Como calcular o valor a receber?

O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média dos três últimos salários do trabalhador antes da demissão. No entanto, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.320) nem superior ao teto que o governo estabeleceu (R$ 2.230,97).

Além disso, cada faixa salarial tem uma regra específica para o cálculo do valor do benefício. Veja abaixo como é feito o cálculo para cada faixa:

Média salarial de até R$ 1.968,36: multiplica-se o salário médio por 0.8 (80%);

multiplica-se o salário médio por 0.8 (80%); Média salarial de R$ 1.968,37 a R$ 3.280,93: multiplica-se a parte do salário que excede R$ 1.968,37 por 0.5 (50%) e soma-se com R$ 1.574,69;

multiplica-se a parte do salário que excede R$ 1.968,37 por 0.5 (50%) e soma-se com R$ 1.574,69; Média salarial de R$ 3.280,94 ou mais: não há cálculo, pois o valor da parcela será sempre R$ 2.230,97 (teto do benefício).