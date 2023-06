Como funcionam os impostos para vender na Shopee?

É importante entender como a tributação da plataforma afeta o seu negócio antes de começar a vender na Shopee, pois fazer isso pode ser uma ótima forma de ganhar muito dinheiro agora mesmo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, então informaremos sobre as especificidades de como os impostos funcionam nessa plataforma para que você decida por si se vale a pena continuar vendendo por lá ou não.

Qual é o procedimento para os impostos do Shopee?

Muitos vendedores da Shopee têm dúvidas sobre como funcionam os impostos na plataforma. A Receita Federal cobra impostos sobre mercadorias trazidas no país por pessoas físicas conforme o Regime de Tributação Simplificada (RTS) e a Portaria 156/1999 do Ministério da Agricultura.

Os produtos adquiridos em mercados como o Shopee não incorrem em uma taxa de tributação predeterminada porque eles são fabricados na China. Pelas regras, um indivíduo pode trazer mercadorias no valor de até US $3.000 (cerca de R$ 14.000,00).

Quando isso ocorre, o imposto de importação devido é determinado pela soma do preço do produto acrescido de eventuais taxas de frete e seguro aplicáveis à cota única de 60% do valor aduaneiro determinado pelo RTS.

De que forma os impostos interferem nas vendas da Shopee?

Os impostos podem tem um efeito perceptível sobre o preço final de um produto, o que, por sua vez, pode influenciar a decisão do cliente de comprar ou não. Por exemplo, se os impostos forem adicionados ao preço de um produto que inicialmente parece barato, o produto pode se tornar menos atraente.

Além disso, o imposto pode reduzir a competitividade do produto em comparação com produtos vendidos por outros fornecedores que podem estar oferecendo produtos similares a preços menores. Por causa disso, sua empresa pode ter uma queda nas vendas e nos lucros.

Quais são as várias formas de tributação da Shopee?



Uma das taxas mais importantes que os vendedores do Shopee precisa considerar é a comissão de 12% cobrada sobre o preço de venda final. O que isso significa, é que o Shopee manterá 12% do preço total de venda como comissão para cada venda que você fizer.

Essa taxa é uma das principais maneiras pelas quais o Shopee ganha dinheiro e utiliza para pagar pelos serviços prestados, como atendimento ao cliente, publicidade e manutenção.

Além isso, o Shopee oferece um desconto de frete para os vendedores. Isso significa que o Shopee recebe uma redução nos custos de envio, tornando mais barato para os comerciantes enviarem seus produtos aos clientes.

É importante observar que o subsídio de frete tem limite e pode não cobrir o custo total do frete, principalmente para produtos maiores ou mais pesados.

Além destes impostos, os comerciantes devem considerar o imposto da Receita Federal ao determinar o preço final de venda de produtos. Como mencionado anteriormente, o governo federal impõe uma tarifa única de 60% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, o que pode aumentar significativamente o preço final.

Os impostos compensam para continuar vendendo no Shopee?

Se você decide ou não continuar vendendo no Shopee, apesar dos impostos, depende de vários fatores, como o produto que está vendendo, a margem de lucro que espera e sua flexibilidade financeira.

Se você está vendendo itens caros, os impostoimpostos para vender na Shopees podem ter um efeito importante em sua margem de lucro.

No entanto, se você estiver vendendo itens mais baratos, o imposto pode não ser um impedimento.

Apesar dos impostos, ainda existem benefícios em vender na Shopee, como:

Acesso a clientes em todo o mundo: como Shopee é uma plataforma global, você pode se conectar com compradores de todos os cantos do globo;

Subsídio de frete: a Shopee reduz o custo de envio, o que pode aumentar o apelo de seus produtos aos clientes;

Sem taxas de listagem: para listar produtos no Shopee, não é necessário pagar taxa de listagem, ao contrário de algumas outras plataformas.

Algumas das desvantagens de vender no Shopee incluem as altas taxas de impostos que os compradores devem pagar. Além disso:

Afetar seu ganho: se você estiver vendendo itens caros, os impostos podem ter um efeito notavelmente negativo sobre sua margem de lucro;

Compreender e calcular impostos pode adicionar outra camada de complexidade ao seu negócio. Pois aumentar o custo de seus produtos, tornando-os menos competitivos no mercado;

A complexidade do seu negócio pode aumentar se você não reservar um tempo para aprender e contabilizar os impostos.

Por fim, apresentamos neste artigo, os efeitos da taxação dos produtos para os vendedores, e sua influência na venda deles. Dessa forma, pode tirar suas conclusões.