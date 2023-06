Como Ganhar Grande em Little Alchemy 2 (Guia Passo a Passo)

Com Little Alchemy 2, você pode liberar seu alquimista interior em seu celular ou navegador. Você pode combinar elementos em Little Alchemy 2 na tentativa de criar novos, como faria um alquimista. Começando com os elementos básicos (ar, água, fogo e terra), você os combinará para criar sólidos, líquidos e gases.

A longo prazo, você pode até criar locais, divindades e conceitos. Aqui vamos orientá-lo passo a passo através do processo. Você encontrará dicas, truques e dicas úteis aqui, não importa o quão experiente ou iniciante você seja. É hora de começar sua jornada para “grande” em Little Alchemy 2.

Como Ficar Grande no Little Alchemy 2

Há uma grande importância dada ao Grande em Little Alchemy 2. Para criar elementos como continentes, oceanos e até planetas, é necessário criar esse elemento. Ele permite que pequenas coisas se expandam, como sugere seu nome. Com grandes pedregulhos podem ser transformados em colinas e terra em montanhas. Isso exigirá duas coisas principais de você: um universo e uma filosofia sobre a qual falaremos mais tarde. Então, primeiro, vamos dar uma olhada nas etapas necessárias para ganhar muito em Little Alchemy 2

No painel Elementos, escolha Filosofia e arraste-o para o campo de jogo.

Derrubar Planeta do painel Elements no Playing Board, que você já colocou na Etapa 1.

Passos para fazer filosofia:

No jogo, ar, poeira, fogo e água são os primeiros elementos que você vê na tela. Enfim, vamos conferir os passos para fazer Filosofia:

Para fazer filosofia, você deve primeiro misturar terra com terra para obter terra verde. Coloque dois elementos de terra juntos. Como resultado, um continente será formado. Para criar um planeta, é necessário combinar esses dois continentes. Este planeta pode ser combinado com o fogo para criar o elemento sol. Para obter energia, combine fogo com fogo. Usando essa energia, combine-a com o sol que fizemos anteriormente. Eventualmente, teremos um painel solar ou uma célula solar. Para gerar eletricidade, combine esta célula solar com o sol. Para fazer pressão, combine ar com auxílio. Em seguida, combine terra com pressão para formar uma pedra. Novamente, combinar esta pedra com ar produzirá areia. Para fazer vidro, combine areia e fogo. Podemos criar uma lâmpada combinando o vidro e a eletricidade que fizemos anteriormente. Para fazer lama, combine água com terra. Você pode criar argila a partir dessa lama misturando-a com pedra. Agora, combine água e água para fazer uma poça. Em seguida, adicione mais água para criar um pequeno lago com um pato fofo. Para fazer um lago, use novamente a água da lagoa. Agora é hora de usar água sem formar mar novamente. Em seguida, faremos lava. Isso requer a combinação de terra e fogo. Quando a lava se combina com o mar, o resultado é uma sopa primordial. Para formar um vulcão, combine terra com lava. Acredita-se que a vida seja formada pela combinação deste vulcão com a sopa primordial. Para formar um humano, combine vida com argila. É preciso um ser humano e uma lâmpada para criar uma ideia. É a combinação de uma ideia e vontade humana que forma a filosofia.

Etapas para fazer o universo:

Assim que a filosofia do primeiro ingrediente-chave de Little Alchemy 2 estiver concluída, podemos passar para a próxima etapa: criar o Universo.

Para formar terra, você deve primeiro combinar terra com terra. Misture a terra mais uma vez com a terra para formar um continente. Serão necessários dois continentes para formar um planeta. O próximo passo será combinar o planeta com o planeta para criar um sistema solar. Você pode combinar este sistema solar com outro sistema solar para criar uma galáxia. Usar duas galáxias juntas criará um aglomerado de galáxias. Duas galáxias serão agrupadas para formar o Universo, um dos elementos mais importantes de Little Alchemy 2. Finalmente, o Universo e o elemento filosofia devem ser combinados para obter o grande elemento.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como Ganhar Grande no Little Alchemy 2 (Guia Passo a Passo). Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida.

