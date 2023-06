Como garantir a inscrição no Auxílio Gás 2023? Veja o que é considerado

O Auxílio Gás 2023 é um repasse do Governo que visa oferecer às famílias de baixa renda uma oportunidade de ter gás de cozinha e, assim, oferecer uma alimentação mais digna para todos. Porém, nem todas as pessoas têm conhecimento de como funciona para receber esse tipo de auxílio, quais são os critérios ou até mesmo se existe algum cadastro que possa ser feito.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com uma série de considerações importantes sobre esse tema. Dessa maneira, você poderá tirar as suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Acompanhe e saiba mais!

Quais são os requisitos para receber o Auxílio Gás 2023?

Antes de qualquer coisa, é importante estar ciente de que as inscrições para receber o Auxílio Gás, assim como outros benefícios sociais do Governo, permanecem abertas durante todo o ano. Isto é, não existe um período único para que a inscrição seja feita. Afinal, o propósito é fornecer um suporte a mais para as famílias que são consideradas carentes e que necessitam desse suporte.

Tendo isso em mente, é válido conhecer quais são os requisitos para, então, receber o Auxílio. Basicamente, um dos requisitos é o mesmo utilizado para que o cadastro no CadÚnico seja feito, confira:

Famílias com renda mensal menor do que meio salário mínimo por pessoa.

Sendo assim, se na sua casa a soma da renda, dividida pelo número de pessoas que moram com você, for menor do que meio salário mínimo, é possível que você consiga receber o Auxílio Gás 2023.

Estou dentro do requisito, e agora?

Se você percebeu que a sua família está dentro do requisito solicitado para o pagamento do Auxílio Gás 2023, então é hora de reunir os documentos necessários e fazer o seu cadastro no CadÚnico. Isso porque a única forma de receber esse benefício é estando cadastrado no CadÚnico, uma vez que se trata de uma plataforma do Governo que visa acompanhar as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade em nosso país.



Dentre os documentos que podem ser solicitados, estão:

Documento pessoal com foto, como RG ou passaporte;

Comprovante de residência, como conta de luz ou telefone;

Comprovante de renda familiar;

Documento de todos os familiares.

Lembrando que o CRAS da sua cidade pode solicitar outros documentos, caso julgue necessário, para avaliar a sua situação de perto e, assim, poder finalizar o seu cadastro.

Depois que você fizer o cadastro no CRAS, diretamente, deverá, ainda, assinar um termo de responsabilidade, no qual consta informações de que você está ciente de que os dados que você apresentou são verdadeiros. A partir disso, poderá solicitar o recebimento do Auxílio Gás.

Lembre-se de questionar, durante o atendimento, o prazo para você receber a primeira parcela do Auxílio, pois isso pode depender da análise dos seus documentos, por exemplo.

Fique atento a esses fatores e não se esqueça de, ainda, manter o seu cadastro no CadÚnico sempre atualizado, pois caso ele fique desatualizado, os seus benefícios, como o Auxílio Gás, poderão ser cortados, ok?