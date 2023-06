O TikTok é uma das plataformas de compartilhamento de vídeo mais populares. Embora a plataforma seja absolutamente adequada para compartilhar vídeos e curtir, recentemente, a plataforma deu uma grande oportunidade aos influenciadores de aumentar seu poder de divulgação. No entanto, novas pessoas que tentam seu destino no TikTok costumam ficar perturbadas com o fato de o TikTok salvar vídeos em telefones. Como nem todo mundo tem um telefone com 512 GB de armazenamento, deve haver uma maneira de impedir que o TikTok salve vídeos em telefones.

Se você estiver preocupado com o espaço de armazenamento ou não tiver capacidade de armazenamento suficiente em seu telefone, convém impedir que o TikTok salve vídeos em seu dispositivo. Nosso guia pode ajudá-lo a fazer isso de maneira clara e concisa.

Por que o TikTok está salvando vídeos no seu telefone?

Assim como todo smartphone Android ou navegador do iPhone armazena um cache para abrir páginas da web mais rapidamente, o TikTok salva vídeos para que você possa visualizá-los mais tarde e muito mais rápido. Às vezes, também é possível que você tenha configurado o aplicativo para salvar vídeos em seu smartphone para que você possa compartilhar os vídeos posteriormente.

Além disso, se o TikTok estiver salvando vídeos em seu telefone quando você estiver tentando carregá-los, o recurso de salvamento existe apenas para ajudá-lo a carregar os vídeos ou assisti-los mais tarde sem precisar abrir o TikTok. Esse recurso de salvamento geralmente ajuda a enviar os mesmos vídeos em diferentes redes sociais, se você preferir se tornar um influenciador ou se estabelecer como uma marca.

Como impedir que o TikTok salve vídeos no telefone 2023

Se agora você está cansado de TikTok salvando vídeos em seu telefone e consumindo drasticamente seu armazenamento, agora você pode impedir que isso aconteça. Lembre-se de que as etapas são sinônimos tanto para iPhones quanto para smartphones Android. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Abra o aplicativo TikTok. Toque em Meu do painel inferior. Depois disso, clique nos três pontinhos no canto superior direito. A seguir, clique em Privacidade e Segurança. Na próxima janela que se abre, clique novamente em Permita que seus vídeos sejam baixados. Clique em Desligado.

É isso. Agora, qualquer novo vídeo do TikTok que você assistir ou compartilhar não será salvo no seu dispositivo. Esta opção também impedirá que os usuários salvem seus vídeos em seus telefones.

No entanto, esse método funciona apenas se você estiver preocupado com seu espaço de armazenamento e privacidade. Isso ocorre porque desativar isso garantirá que ninguém mais, exceto você, possa baixar seus vídeos.

Por outro lado, se você nem mesmo deseja que seus vídeos sejam salvos em seu dispositivo, a próxima seção o guiará pelo processo.

Como impedir que o TikTok salve vídeos no rolo da câmera?

Se você está cansado de novos vídeos TikTok ocupando muito espaço em seu armazenamento depois de fazer cada vídeo, talvez seja necessário parar de salvar vídeos TikTok no rolo da câmera. Esta não é uma etapa muito difícil, mas envolve apenas uma pequena atividade de sua parte.

Enquanto você carrega um vídeo no TikTok, depois de gravá-lo, basta desmarcar a opção que diz Salvar no dispositivo, e você está feito.

Conclusão

Cobrimos tudo sobre como impedir que os vídeos do TikTok sejam salvos em seu telefone. Esperamos sinceramente que este guia tenha sido benéfico para você. Se você tiver mais dúvidas ou perguntas, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

LEIA TAMBÉM: