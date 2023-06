Como inicializar o Samsung Galaxy S20 no modo de recuperação

Os dispositivos Samsung Galaxy são extremamente populares em todo o mundo devido ao valor de sua marca, melhores produtos e bom suporte. Embora a maioria dos usuários prefira ficar com o firmware padrão em seus dispositivos Galaxy, alguns sempre desejam ter uma experiência de usuário personalizada, como piscar uma ROM personalizada, recuperação personalizada, root e assim por diante. O modo de recuperação e o modo de download podem ser úteis para modificar dispositivos Android. Agora, se você possui um dispositivo Samsung Galaxy S20, verifique como inicializar o Galaxy S20 no modo de recuperação.

Inserir o dispositivo Android no modo de recuperação ou no modo de download pode ser útil para restaurar a redefinição de fábrica ou limpar a partição de cache de uma condição de tijolo macio. O status de soft brick pode ser doloroso, o que é quase semelhante à condição inoperante do aparelho devido a alguns conflitos com a partição do sistema e erros na atualização do arquivo de firmware. Considerando que, antes de atualizar um firmware personalizado ou recuperação ou habilitar o root, você deve inicializar seu dispositivo no modo de recuperação.

Para dispositivos Samsung Galaxy, entrar no modo de download ou instalar firmware pode ser fácil com a ajuda de utilitários como ODIN Tool ou Smart Switch. O Série Samsung Galaxy S20 abandonaram a chave Bixby porque os usuários não a estão usando muito. Portanto, a série Galaxy S20 possui apenas uma tecla liga / desliga (tecla lateral) e teclas de aumentar e diminuir o volume. É por isso que o processo de entrar no modo de recuperação se torna bastante fácil do que a geração anterior de dispositivos Galaxy.

O que é o modo de recuperação?

O modo de recuperação no dispositivo Samsung Galaxy S20 é uma partição de sistema inicializável onde o console de recuperação de estoque vem pré-instalado pelo OEM para que os usuários possam inicializá-lo sempre que necessário.

Como mencionado anteriormente, ele pode ser usado para executar algumas tarefas, como reiniciar o sistema, reinicializar no modo bootloader, aplicar atualizações OTA específicas, excluir os dados do usuário ou excluir a partição do cache, obter logs de recuperação, desligar o dispositivo e breve. Na maioria dos casos, o modo de recuperação de estoque é suficiente para usuários do Android. Caso contrário, os usuários avançados podem instalar uma ferramenta de recuperação personalizada como o TWRP para obter mais recursos.

Inicialize o Samsung Galaxy S20 no modo de recuperação | Não está funcionando

A inicialização do dispositivo Galaxy S20 nos modos Download e Recovery pode ser realizada de duas maneiras diferentes. Compartilhamos os dois métodos para você, para que você possa escolher um deles de acordo com sua escolha.

Método 1: Use combinação de chave física

Um dos métodos mais fáceis e usados ​​é usar a combinação de botões físicos em seu aparelho Samsung Galaxy S20 para entrar no modo de recuperação.

Observe: Se esse método não ajudar ou você não conseguir usar botões físicos, pule para o segundo método abaixo.

Primeiro, você precisará desligar completamente o Samsung Galaxy S20. Pressione e segure a tecla lateral (tecla Power) para abrir o menu Power. Em seguida, selecione Desligar .

Depois de desligá-lo, use a seguinte combinação de teclas: Pressione e segure as teclas Aumentar volume + Ligar juntos por alguns segundos até que a tela de inicialização apareça.

Você está pronto para ir.

Método 2: Use os Comandos da Ferramenta da Plataforma ADB

No caso, você está indo com este segundo método para usar comandos ADB Fastboot para inicializar no modo de recuperação em seu Galaxy S20, então você deve seguir as etapas com cuidado. Inclui algumas ferramentas e drivers a serem instalados no PC antes de iniciar o processo.

Requerimento: Um computador e um cabo de dados USB são necessários para este método.

Você precisará habilitar a depuração USB no seu Galaxy S20. Para fazer isso: Abra o dispositivo Configurações cardápio. Vá para Sobre telefone e toque sete vezes no Número da versão . vai ligar Opções de desenvolvedor nas configurações do seu dispositivo. Volte ao menu principal de configurações e procure por Opções do desenvolvedor. Ativar o USB depuração no dispositivo e, em seguida, instale o ADB Platform Tools no PC.

Além disso, certifique-se de instalar os drivers USB Samsung mais recentes no computador.

Agora, conecte seu dispositivo Samsung Galaxy S20 ao computador usando o cabo USB.

Em seguida, verifique se a depuração USB está ativada no seu telefone ou não. Deve ser ativado.

Em seguida, inicie a linha de comando em seu sistema no mesmo diretório em que o ADB Platform Tool está instalado no PC.

Digite o seguinte comando para garantir que seu PC reconheça seu telefone conectado com ADB:

adb devices

Se, no caso, você estiver usando o ADB pela primeira vez em seu computador, verá uma solicitação para permitir depuração USB em seu aparelho.

Apenas certifique-se de tocar em Permitir no celular.

no celular. Agora, digite o seguinte comando ADB para inicializar seu telefone no modo de recuperação.

adb reboot recovery

Por fim, seu aparelho Galaxy S20 será reinicializado na tela do modo de recuperação de estoque automaticamente. Aguarde e prossiga com sua ação preferida.

Isso é tudo por agora. Se você ainda estiver enfrentando problemas com a inicialização de recuperação, poderá comentar abaixo.

