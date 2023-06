Minecraft é um jogo de criação de palavras sandbox, jogo de sobrevivência e um dos mais populares em todo o mundo. A Mojang Studios tornou o jogo público em 2011 para PC e dispositivos móveis e atualmente tem mais de 140 milhões de usuários ativos mensais.

O jogo também está disponível para PS4, mas o problema é que não há versão para PS5. Então, se você tem um PS5 e está disposto a jogar Minecraft lá, tradicionalmente não é possível.

Naturalmente, surge a pergunta: você pode jogar Minecraft no PS5 e, se sim, como jogar Minecraft no PS5? Se você está procurando a mesma resposta, continue lendo o artigo até o final.

Você pode jogar Minecraft no PS5?

O Minecraft não fornece nenhuma atualização específica para PS5, então não há uma maneira direta de jogar Minecraft no PS5. Mas, felizmente, o PS5 tem compatibilidade com versões anteriores do PS4, permitindo que você jogue os mesmos jogos do PS4 no PS5.

Embora não com a ajuda de métodos tradicionais, você poderá facilmente jogar Minecraft no PS5 com a ajuda de algumas outras técnicas.

Como jogar Minecraft no PS5

Jogar Minecraft no PS5 não é grande coisa, pois o PS5 vem com compatibilidade com versões anteriores. Mas para isso, você precisa conhecer o processo certo.

Você ficará feliz em saber que existem quatro métodos disponíveis que compartilhei abaixo com explicações fáceis para que você possa entender melhor.

Método #1: Baixe e instale o Minecraft da sua conta do PlayStation

Você não pode baixar o Minecraft diretamente no seu PS5, então você precisa usar o PS4 ou navegadores da Web para fazer isso e depois jogar o jogo no seu PS5. Estas são as etapas completas que você precisa seguir:

Primeiro, dirija-se ao PlayStation Store .

Em seguida, use suas credenciais para fazer login em sua conta. Nesse caso, você deve usar as mesmas credenciais para fazer login no PS5.

Depois disso, compre o jogo Minecraft.

Em seguida, faça login na sua conta no seu PS5.

Agora, você precisa navegar até a Loja e procurar por Minecraft.

Por fim, instale o jogo no seu PS5.

Método #2: Transfira o Minecraft do PS4 para o PS5 via Wi-Fi

Para este método, você precisa ter o PS4; caso contrário, você não será capaz de fazê-lo. Portanto, se você tiver um, estas são as etapas para transferir o Minecraft do PS4 para o PS5 via Wi-Fi:

Primeiro, ligue os dois consoles e entre no PS4 usando a mesma credencial usada no PS5.

Em seguida, no seu PS5, vá para Configurações .

Depois disso, selecione Sistema.

Em seguida, no painel esquerdo, selecione Sistema Programas .

Agora, selecione Transferência de dados nas opções disponíveis no lado direito.

Depois disso, escolha Continuar .

Em seguida, você precisa selecionar o nome do console PS4 do qual está transferindo o jogo.

Você verá “Preparar para transferência de dados” no seu PS5; se você não vê-lo, espere algum tempo.

Em seguida, você precisa pressionar e segurar o botão liga / desliga do PS4 e deixá-lo quando ouvir um bipe.

No seu PS5, selecione Minecraft e selecione Iniciar transferência .

Após a conclusão da transferência, o PS5 será reiniciado e você verá o Minecraft na biblioteca.

Método #3: Jogue Minecraft no PS5 usando o disco do jogo

O Minecraft Bedrock também possui um disco de jogo de instalação que você pode instalar no seu PS5.

Para fazer isso, siga estas etapas:

Primeiro, certifique-se de que seu PS5 esteja conectado a uma conexão ativa com a Internet. Para verificar isso, vá para Configurações>Rede>Testar conexão de rede .

Em seguida, faça login na sua conta do PlayStation.

Depois disso, será melhor verificar se há atualizações de software e baixar a versão mais recente, se disponível. Para isso, você precisa ir em Configurações>Sistema>Atualização de software do sistema e Configurações>Atualizar software do sistema . Se algo novo estiver disponível, seu PS5 fará o download e instalará o mais recente; você precisa esperar até então.

Agora, insira o disco do jogo e instale o jogo seguindo facilmente as instruções na tela.

Método #4: Usando a Unidade Externa

Outra coisa que você pode fazer para jogar Minecraft no PS5 é usar um drive externo para transferir o jogo do seu PS4 e PS5.

Se você não tiver certeza sobre o processo, aqui está:

Primeiro, você precisa ter o Minecraft instalado no seu PS4. Se ainda não o fez, faça-o antes de prosseguir com os próximos passos.

Em seguida, conecte sua unidade externa ao seu console.

Depois disso, vá para Configurações no seu PS4.

Em seguida, selecione Armazenamento, seguido de Armazenamento externo.

Depois disso, selecione Aplicativos nas opções mostradas na tela.

Em seguida, vá para Opções .

Agora, selecione Mover para armazenamento estendido.

Em seguida, selecione Minecraft e clique em OK .

Aguarde até que a transferência seja concluída e, assim que terminar, desligue o PS4.

Em seguida, desconecte a unidade externa do console e conecte-a ao PS5.

Por fim, ligue o PS5.

Quando os consoles ligam, ele solicita que você instale o aplicativo no PS5 ou permite que você comece a jogar diretamente.

Conclusão

Portanto, você pode jogar Minecraft no PS5 usando os métodos que compartilhei acima. Esperançosamente, você entendeu as etapas e as aplicou com sucesso. Se você ainda tem algo a saber, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

