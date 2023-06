Como montar uma franquia em sociedade? Veja dicas primordiais

É comum encontrar empresários com interesse ??em aprender as etapas que envolvem a construção de uma franquia com um parceiro. Franchising é um conceito de negócio que podemos pensar como uma réplica oficial de uma marca existente. Por isso que hoje, indicaremos como montar uma franquia em sociedade.

Sabemos que uma franquia possui um conceito de negócio que funciona como uma réplica oficial de uma marca existente. Assim, a unidade franqueada, pega carona na reputação e no histórico da empresa franqueadora, onde o empreendedor consegue lançar seu empreendimento com maior visibilidade e segurança do que se tivesse começado do zero.

Abrir uma franquia em sociedade com outra pessoa, deve-se tomar cuidado para garantir que a empreitada não vire uma bomba e deixa todo mundo no meio de uma briga. O modelo de sociedade é possível tanto nos modelos de unidades convencionais quanto nas franquias home office.

Como montar uma franquia em sociedade?

Se você quer saber como construir uma franquia na sociedade, precisa escolher o sócio antes mesmo de definir o negócio. Esse passo é fundamental para o empresário saber que está se inscrevendo com alguém que tem objetivos semelhantes.

Assim, na sequência daremos dicas primordiais para montar uma franquia em sociedade:

Escolha sócios alinhados com as suas expectativas

Se você quer montar uma franquia com um grupo de pessoas, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar alguém cujas expectativas sejam iguais às suas. Ou seja, quais perspectivas e experiências únicas ela traz para a mesa nos negócios?

Além disso, você deve decidir se deseja um franqueado cuja renda seja principal ou exclusivamente da franquia. Esta é uma etapa crucial para garantir que todos recebam justamente pelo trabalho que realizam.



Você também pode gostar:

Estabeleça os acordos com os sócios de forma escrita e legalizada

Dentro do possível, você deve evitar acordos verbais ou acordos para os quais não há como provar, mas não realizaram. Dessa forma, você pode acompanhar tudo, planejar de contingência caso surja um desentendimento entre os acionistas e definir as responsabilidades e remuneração de todos na empresa.

Além disso, com essas diretrizes estabelecidas, conflitos futuros podem ser evitados, levando a um relacionamento mais forte e uma transação comercial frutífera.

Procure não estabelecer sociedade com pessoas da família

À primeira vista, trabalhar com membros da família pode parecer uma brisa. Afinal, se conhecem há anos com uma boa ideia de quem é cada membro, então você acha que essa pode ser a receita perfeita para enfrentar um projeto.

Mas todo cuidado deve ser exercido, antes de envolver um dos familiares em empreendimento comercial dessa natureza. Para evitar problemas além dos negócios.

Vale dizer, já que estamos falando de família, que essas conversas vão além do âmbito do trabalho e vão te acompanhar em confraternizações, churrascos, casamentos, etc. Portanto, é óbvio que existem franquias familiares que não passam por esse tipo de dificuldade.

Por outro lado, uma dose saudável de torção de língua, tato e cautela é necessária para cada conversa significativa. Por isso, avalie bem se vale a pena se juntar a uma comunidade assim.

Cuidados necessários ao abrir uma franquia em sociedade

O empresário deve ter uma ideia clara do tipo de parceiro de negócios que procura, antes de tomar uma decisão final sobre quem será seu sócio.

É possível também, que você escolha um sócio, que atue como sócio investidor, e assim, elas darão o dinheiro inicial para abrir a franquia, mas não entrarão com trabalho no cotidiano da unidade franqueada.

Nesse caso, é responsabilidade do empresário garantir que os lucros sejam distribuídos conforme os termos do contrato. Pois os lucros e retornos não são os mesmos.

Em outras palavras, para determinar se um empreendimento é lucrativo ou não, deve-se calcular seu lucro líquido, o qual é calculado subtraindo suas despesas operacionais totais de sua receita total.

Por outro lado, há acionistas que gostariam de trabalhar ao seu lado no negócio. Dessa maneira, as pessoas são pagas para fazer o que é conhecido como “pró-labore”. Neste caso, ele recebe um salário compatível com as funções que desempenha na franquia.

Muita cautela deve ser tomada, para evitar pagar mais do que seria apropriado para um funcionário típico ou menos do que seria justo. Afinal, o preço justo é essencial para este fim.

A solução correta aqui é dividir os lucros e o pró-labore igualmente entre os acionistas. Se você está tendo problemas para obter os números certos, use um serviço de contabilidade.

Afinal, o primeiro passo na prevenção de conflitos é defini-los previamente.