Como obter um desconto de avaliação gratuita de 30 dias para estudantes da Audible em 2023

O Audible da Amazon é um serviço de audiolivro ou podcast online americano que basicamente permite que os usuários comprem uma assinatura para ouvir audiolivros ou podcasts online na forma de conteúdo falado. Embora existam centenas de audiolivros gratuitos disponíveis no Audible sem qualquer tipo de associação ou avaliação, a maioria dos audiolivros ou podcasts é paga, o que inclui conteúdo que muda a vida ou materiais de estudo também. Portanto, muitos alunos de escolas ou faculdades estão interessados ​​em Como obter um desconto de estudante audível em 2023?

Nos últimos dois anos, os audiolivros e podcasts foram simplificados online ou nas mídias sociais muito rapidamente. Muitas pessoas ou internautas preferem podcasts ou audiolivros para ouvir o conteúdo sem comprometer seus estudos ou distrações no trabalho. Como a maioria de nós faz seu próprio trabalho e ouve música ao mesmo tempo sem nenhuma interferência, os podcasts também são bastante semelhantes. Audible é um dos sites populares adquiridos pela Amazon Inc e oferece milhares de audiolivros em diferentes gêneros.

Felizmente, a Audible oferece um desconto para alunos que usam o ID da escola ou da faculdade (endereço de e-mail da universidade). Assim, os alunos interessados ​​podem aproveitar facilmente os recursos do Audible com um teste gratuito de 30 dias. Se falarmos sobre a taxa de desconto, os alunos podem obter o Audible a um preço com desconto de $ 9,95 por mês. A “Minha lista” A opção basicamente permite que os usuários do Audible salvem seus audiolivros favoritos.

O que é o Desconto para Estudantes Audible?

Audible é um conhecido serviço de áudio digital que permite aos usuários ouvir audiolivros e podcasts em seus dispositivos. Como estudante de escola ou faculdade, você pode aproveitar um desconto de 50% no preço normal de audiolivros e podcasts usando o comprovante de identidade da universidade. Para aqueles que estão interessados ​​em obter algumas lições de vida e até querem saber mais sobre educação, o desconto de estudante Audible será muito útil.

Esse tipo de desconto para estudantes se aplica a todos os clientes novos e existentes, o que pode ser a cereja do bolo. Você pode facilmente encontrar e ouvir audiolivros e podcasts por um custo relativamente mais barato, o que é uma ótima maneira de melhorar seu aprendizado ou habilidades, dependendo do que você ouve. Devemos dizer que, após expirar o período de avaliação de 30 dias no desconto de estudante Audible, você será cobrado mensalmente $ 9,95 (por mês).

Mais uma vez, iremos notificá-lo de que isso passará por seu ID de e-mail válido da universidade. Esse recurso também pode ser atualizado para um plano anual posteriormente. Definitivamente, reduzirá algumas despesas com livros para carregar digitalmente alguns livros relacionados ao assunto, em vez de carregá-los em uma bolsa.

Como funciona a assinatura do Audible Student?

Você pode acessar os recursos ou recursos mencionados abaixo com uma assinatura de estudante Audible.

Você terá um crédito gratuito que poderá usar para baixar e manter qualquer audiolivro (todos os meses).

Você pode acessar mais de 1.000 audiolivros originais, podcasts e outras opções de audição.

Os membros da Audible recebem ofertas e descontos exclusivos.

Não há compromisso. Você pode cancelar a qualquer momento.

Você pode receber um crédito promocional de US$ 10 da Amazon por e-mail.

Como obter um desconto de estudante Audible em 2023?

Os descontos audíveis para estudantes são um dos recursos fantásticos para os amantes de audiolivros. Eles oferecem um desconto de estudante de 30% por mês, o que não é ruim.

Observe: Alguns relatórios afirmam que, infelizmente, não está mais disponível nos EUA.

Primeiro de tudo, vá para o Audible.com página da Web e faça login em uma conta válida.

página da Web e faça login em uma conta válida. Depois de fazer login, você verá a página de preços.

Aqui clique em Descontos para estudantes da Audible da página inicial em ‘Minha Assinatura’ .

da página inicial em . Em seguida, selecione se deseja seguir o plano mensal ou anual na próxima página.

Agora, insira suas informações válidas para reivindicar o desconto.

Você receberá um e-mail de confirmação para passar pelo processo de verificação.

Se você tiver dúvidas adicionais ou não puder passar pelo processo de desconto para estudantes, entre em contato com a equipe de suporte da Audible em – [email protected] endereço de e-mail e descreva o problema geral que você está enfrentando.

Perguntas frequentes:

1. Quanto custa uma assinatura de estudante da Audible?

A assinatura do aluno Audible custa $ 9,95 mensais após o uso do período de avaliação de 30 dias. Então você poderá obter um desconto de 30% na assinatura mensal original do Audible.

2. Como os alunos obtêm audiolivros gratuitos?

Existem algumas maneiras de os alunos obterem audiolivros gratuitos, inscrevendo-se para obter um cartão de biblioteca ou inscrevendo-se para uma assinatura do Audible.

3. Audible é mais barato com Prime?

Sim! O Audible é mais barato com uma assinatura do Amazon Prime. Se você já é um membro Prime da Amazon, receberá descontos e ofertas em assinaturas mensais do Audible.

Resumo

A Audible oferece aos alunos um desconto em suas assinaturas mensais para que eles possam arcar com menos despesas em vez de comprar e carregar livros. Os alunos também podem atualizar seu pacote mensal para uma assinatura anual para economizar algum dinheiro extra. Esta oferta está disponível para estudantes com IDs universitários válidos, além de acessar milhares de audiolivros e podcasts no mesmo pacote para aprender novas habilidades.

Isso é tudo por agora. Se você ainda não conseguir usar o desconto de estudante Audible, pode comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: