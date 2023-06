Ter uma parte significativa de estoque parado nas prateleiras da loja é um problema comum para os lojistas brasileiros. Seja para aumentar o capital de giro, reduzir o estoque das mercadorias, a queima de estoque é uma solução para essa dificuldade. Por isso que hoje, indicaremos como realizar uma campanha de queima de estoque.

Este artigo abordará com mais profundidade o que é exatamente uma queima de estoque, bem como as melhores maneiras de colocá-la em prática, juntamente com a elaboração e idealização necessários.

O que é exatamente queima de estoque?

O termo queima de estoque, refere-se a um procedimento usado pelos negócios para reduzir o estoque por meio de ações promocionais destinadas a movimentar itens específicos ou todo o estoque.

Segundo uma pesquisa da Fecomercio SP no mês de maio de 2023, cerca de 42% de proprietários de empresas consideraram seu estoque inadequado. Além disso, possuem estoque maior do que gostariam, com muitas mercadorias ociosas em armazéns e que não sabem como resolver esse problema.

A alternativa a esse cenário, é a queima de estoque que pode trazer resultados muito positivos, por possibilitar:

diminuir o volume e valor médio do pedido;

aumentar o giro de estoque;

ampliar a aquisição de clientes.

Procedimentos possíveis para queima de estoque na empresa?

Existem diferentes procedimentos para reduzir o estoque, e fazê-lo com sucesso requer pesquisa cuidadosa e planejamento adaptado ao tamanho, clientes e objetivos da empresa.



Uma boa gestão de estoque também é essencial para avaliar esses detalhes e entender quais procedimentos devem ser empregadas para alcançar os resultados desejados em cada cenário.

Alguns procedimentos que podem ser usados para estimular o fogo são as seguintes:

Fornecimento de cupons de desconto;

Desenvolvimento de promoções compre um, leve dois;

Promoção de reduções de preços para linhas de mercadorias selecionadas;

Desenvolver procedimentos de desconto baseados em níveis, como pagamento antecipado, pagamento antecipado com desconto e outras.

Quais são os benefícios de usar a queima de estoque?

O esgotamento do estoque pode garantir um maior giro de mercadorias, o que se traduziria em mais receita para o negócio. Além disso, é uma ótima chance de aumentar sua renda disponível, facilitando o investimento em mercadorias frescos e coleções.

Outro benefício da queima de estoque é que ela reduz o risco de perda de produto, evitando que os estoques fiquem parados por mais tempo do que o necessário. Em geral, essa é uma ótima forma de garantir a sustentabilidade e a diversidade de mercadorias da empresa, evitando o desperdício e custos associados que vêm com ele.

Como realizar uma campanha de queima de estoque?

Como mencionado anteriormente, é necessário que cada empresa desenvolva procedimentos adequados ao seu tamanho e clientes. No entanto, existem algumas considerações que devem ser aplicadas universalmente, como as seguintes:

Desenvolver um plano estratégico

Um plano estratégico de ação precisa ser desenvolvido para garantir que a queima do estoque produza resultados desejáveis. Por isso, é importante definir parâmetros para quais mercadorias se qualificam para descontos, priorizando aqueles com maior estoque e maior prazo de entrega e deixando de fora novos lançamentos.

Além disso, você deve saber calcular o percentual de descontos oferecidos sem comprometer a lucratividade do seu negócio. Isso significa contabilizar não apenas o preço do produto, mas também elementos como custos de logística e impostos da empresa.

Crie um cronograma de promoções

Saber quando vender suas mercadorias para aproveitar as condições econômicas favoráveis também é crucial. Um procedimento eficaz é criar um cronograma de vendas que destaque datas importantes, como Natal, Dia das Mães, Black Friday, Dia dos Namorados e outros feriados.

Além disso, devem ser consideradas as datas em que o público normalmente tem mais dinheiro em mãos, como o primeiro dia do mês e o décimo terceiro dia do mês. Isso ajuda a impulsionar ainda mais as vendas e garante melhores resultados durante o esgotamento do estoque.

Defina as datas de início e término da venda

Importante, também, é definir um limite de tempo para os descontos: eles podem durar uma semana ou até que o estoque acabe, por exemplo. Se a promoção se estender por muito tempo, pode perder o sentido de urgência e não conseguem despertar o interesse de seus clientes.

Se a marca obtiver bons resultados e decidir estender a promoção além do prazo inicial, o consumidor deve ser informado com antecedência para que não se sinta enganado e perca a confiança na marca.

Estabeleça um plano de ação

O sucesso de uma campanha de marketing pode estar diretamente ligado ao número de vendas feitas. Dessa forma, é crucial testar diferentes abordagens de mensagens para descobrir o que ressoa com seus clientes.