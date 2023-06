Ao usar o WhatsApp, você pode se cansar de esperar que a pessoa especial fique online para conversar. Bem, isso depende de pessoa para pessoa, e essa pessoa pode ser seus entes queridos ou aqueles que você está esperando. Seja qual for o motivo, há um momento em que você está esperando que alguém fique online. Ao contrário, essa pessoa fica online, e você sente falta, e agora fica com a última vista. Nesse caso, nosso guia para receber uma notificação quando alguém estiver online no WhatsApp vai te ajudar.

O que são notificações do WhatsApp?

As Notificações do WhatsApp são um tipo de alerta que te avisa quando você recebe uma mensagem no WhatsApp. A partir de agora, existem várias maneiras diferentes de personalizar as notificações do WhatsApp.

Essas notificações do WhatsApp são extremamente úteis quando alguém do seu contato envia uma mensagem de texto para você. Hoje em dia, você pode até responder à pessoa a partir da própria notificação, simplesmente deslizando o dedo para baixo no painel.

O que acontece quando alguém está online no WhatsApp?

Quando alguém, ou melhor, qualquer pessoa está online no WhatsApp, você nunca vai saber, a menos que abra seu perfil e olhe abaixo do seu nome. Lá você poderá ver se eles estão online ou será mostrado o horário da última vez que foi visto.

A última hora vista significa que eles não estão online, mas viram ou abriram o WhatsApp recentemente naquele momento. No entanto, quando essa pessoa fica online, o último horário visto muda.

Dito isso, se uma pessoa ficar online e você não tiver aberto o bate-papo do WhatsApp, não há como saber quando ela fica online ou offline. No entanto, usando certos métodos e truques, você pode finalmente ver quando alguém está online no WhatsApp.

No entanto, antes de começar a ler este guia, gostaríamos de informar que, se você seguir a abordagem errada, não somos responsáveis ​​se o WhatsApp o banir.

Como receber notificação quando alguém está online no WhatsApp?

A partir de agora, não há como saber se alguém está online no WhatsApp ou não, a menos que você use um aplicativo notificador ou tenha um WhatsApp modificado. No entanto, se você planeja usar o WhatsApp modificado, pode haver vários benefícios nisso.

Por exemplo, se a pessoa apagar a mensagem para todos, a sua não será apagada. Da mesma forma, você também pode congelar o último visto para que a pessoa não saiba, mesmo estando online.

No entanto, a maior desvantagem de usar um WhatsApp modificado é a segurança dos dados. Um WhatsApp modificado não é criptografado de ponta a ponta como o real e, portanto, suas informações pessoais estão em risco.

Além disso, se você usar uma versão modificada do WhatsApp, sua conta também pode ser banida. A duração do banimento começa em 24 horas e vai até a vida toda. Portanto, a forma mais adequada de receber uma notificação quando alguém estiver online no WhatsApp é baixar e usar um aplicativo notificador.

Método 1: usando um aplicativo Notifer

Usar um aplicativo notificador é sua aposta para receber uma notificação sempre que alguém estiver online no WhatsApp. Isso não viola a política do WhatsApp e, portanto, não há chance de você banir sua conta.

No entanto, lembre-se de que a maioria desses aplicativos não funciona como prometido, então você pode ter que aplicar o método de tentativa e erro e depois se contentar com um. Aqui estão as etapas para baixar e instalar um visualizador online e visto pela última vez:

Abra a PlayStore. Pesquise o visualizador on-line visto pela última vez. Você verá vários aplicativos, mas a maioria deles não funciona. Encontre e instale o Whats Tracker. Depois de instalado, abra-o e comece a usá-lo seguindo as instruções na tela.

Agora, sempre que sua pessoa favorita estiver online, você verá o nome dela e, além disso, Online. Além disso, esse método funciona muito bem quando você deseja ver a última vez que uma pessoa foi vista, mas ela a ocultou.

Método 2: Usando um Aplicativo Espião

A partir de agora, existem muitos aplicativos espiões que realmente funcionam. Não daremos o nome de nenhum deles porque são muitos, e todos prometem fazer o que você espera.

No entanto, o problema surge quando você precisa instalar manualmente o spyware nos dispositivos do usuário de destino. Agora, se essa pessoa for um membro da família ou seus entes queridos, isso é possível. No entanto, se essa pessoa estiver sentada a milhares de quilômetros de você, isso se tornará um problema.

Por outro lado, alguns aplicativos prometem apenas ficar de olho nas atividades. Por exemplo, alguns aplicativos prometem que sempre que alguém ficar online, você será notificado. Agora, se é isso que você quer fazer, um aplicativo espião é tudo que você precisa.

No entanto, lembre-se de que os aplicativos espiões não são gratuitos. Isso significa que eles vão custar alguns dólares se você decidir usá-los por um longo tempo.

Método 3: Use o WhatsApp modificado

Embora este seja o método mais confiável, não o recomendamos. Isso ocorre porque usar uma versão modificada do WhatsApp não é apenas uma política do WhatsApp, mas também um risco à sua privacidade. Usar esse método garantirá que você receberá uma notificação sempre que alguém estiver online no WhatsApp.

A partir de agora, existem 3 WhatsApp modificados disponíveis que realmente funcionam. Eles são GBWhatsApp, FMWhatsAppe WhatsApp+. Se você puder baixar e usar cuidadosamente qualquer uma dessas versões modificadas do WhatsApp, você será notificado quando alguém estiver online.

Você também pode usar muitos outros recursos interessantes que não estão disponíveis no WhatsApp original e não estarão disponíveis nem em um futuro próximo.

No entanto, toleramos seriamente esse método porque você pode ter sua conta banida permanentemente. Se você continuar usando versões modificadas do WhatsApp, ocorrerão problemas como o logoff automático do WhatsApp.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode receber notificações sempre que alguém estiver online no WhatsApp. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, não deixe de comentar abaixo. Lembre-se de que usar uma versão modificada do WhatsApp não é seguro e pode resultar no banimento da sua conta.

LEIA TAMBÉM: