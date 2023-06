As empresas valorizam muito seu capital humano, sejam funcionários ou contratados. Com isso, estão constantemente procurando novas maneiras de evitar que abandonem o barco. Por isso que hoje indicaremos como reter talentos em sua franquia.

Quando uma empresa possui excelentes profissionais em seu quadro de colaboradores, retê-los é um desafio independente do porte ou setor de atuação. Assim, a melhor maneira de manter funcionários talentosos comprometidos com sua empresa é fornecer a eles as ferramentas de que precisam para fazer bem seu trabalho.

E é por isso que a retenção de talentos é uma ferramenta tão poderosa na gestão de recursos humanos, que agrega valor significativo ao negócio e ajuda a atrair ainda mais trabalhadores altamente qualificados.

Você ficou intrigado com a perspectiva de aprender mais sobre retenção de talentos e como pode aplicar em sua franquia? Então, fique por aqui para mais detalhes neste artigo.

O que exatamente é reter talentos?

Para que ocorra a retenção de talentos, o RH ou gestor deve se adequar à realidade e à cultura da empresa, levando em consideração também os perfis comportamentais de seus colaboradores. Pois, quando se trata de profissionais altamente produtivos que se adaptam bem à cultura da organização, a retenção de talentos deve ser um esforço coordenado para ajudar todos os envolvidos.

Automaticamente, torna-se benéfico para a empresa, uma vez que mantém esses funcionários entusiasmados com o trabalho. Além disso, promovem um ambiente propício ao desenvolvimento profissional e empresarial.

As medidas podem incluir coisas como programas de recompensa e reconhecimento de funcionários, bem como atividades em grupo e individuais projetadas para promover o trabalho em equipe e um senso de pertencer ao local de trabalho.

Agora, é importante ver os benefícios como mais do que apenas um salário mais alto do que o mercado pode suportar. Pois, há uma grande variedade de considerações adicionais quando os profissionais avaliam se devem permanecer com o empregador atual ou procurar emprego em outro lugar.

Diante essa luz, considere as seguintes vantagens, para contribuir na retenção de talentos em sua franquia:

Licença paternidade, day off de aniversário, participação nos lucros, entre outros;

Investir dinheiro na educação profissional;

Oferecer plano de carreira;

Manter um clima organizacional favorável;

Ter uma gestão humanizada;

Assim como, ofertar além dos benefícios garantidos em lei, outros como: desconto em mensalidades de academia, assistência médica e odontológica, premiação por desempenho.

Como reter talentos em sua franquia?

Os esforços de retenção de talentos devem encorajar medidas que ajudem a manter o ambiente de trabalho tranquilo, criativo e produtivo. Dessa maneira, é preciso inspirar os colaboradores para participar das ações da empresa. E vamos das algumas sugestões para reter talentos na sua empresa:

Estabelecer uma cultura organizacional

Para atender as necessidades de sua organização e o perfil do funcionário ideal que você precisa, pode ser determinado definindo a cultura organizacional da rede do seu franqueador. Então, isso ajudará a economizar tempo e dinheiro, além de eliminar a possibilidade de contratar os profissionais errados.

Tenha a descrição dos cargos da empresa e os objetivos traçados

O plano de carreira depende da definição e mapeamento de todos os cargos da empresa, com requisitos, responsabilidades e qualificações necessárias. Com as informações em mãos, você poderá fornecer a seus funcionários ainda mais oportunidades de promoção do que estão acostumados, aumentando a moral e a retenção e, ao mesmo tempo, aumentando a produtividade.

Desenvolver habilidades e aprimoramentos

Para desenvolver habilidades, é preciso investir na educação, treinamento e desenvolvimento profissional das pessoas que já trabalham para sua franquia para ajudá-los a atingir todo o seu potencial.

Desta forma, é crucial incentivar os funcionários a desenvolver as suas habilidades, especialmente à medida que as demandas e modas do mercado evoluem. Portanto, espera-se que os funcionários aproveitem as oportunidades de treinamento oferecidas pela rede do franqueador para se familiarizar com as operações do negócio, gestão e padrões da marca.

Criar a cultura de recompensa

A cultura do reconhecimento é um multiplicador da força motivadora que estimula os colaboradores a permanecer e contribuir com a empresa. Com isso, os colaboradores, dado o reconhecimento pessoal e financeiro são mais propensos a se sentir valorizados e confiáveis, levando a melhor produção e produtividade.

Cultivar um ambiente de trabalho agradável

Ter um ambiente de trabalho cooperativo, que proporcione um espaço físico limpo, seguro e silencioso no qual as tarefas e atividades podem ser realizadas, é tudo o que um colaborador precisa para trabalhar motivado.

Para tanto, é possível planejar encontros como happy hours, atividades recreativas e outras pequenas comemorações de conquistas ou cumprimento de metas. Afinal, isso mostra preocupação com o funcionário, pois cria condições favoráveis para o trabalhador desempenhar suas funções e dá ao trabalhador um sentimento de pertencimento no local de trabalho.