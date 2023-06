Adoramos nos conectar com pessoas diferentes e nos apegar a elas. Eles podem ser nossos amigos, melhores amigos, parceiros de vida ou qualquer outra coisa. Nossos chats e ligações continuam com eles sem qualquer restrição de horário. Mas e se você suspeitar que foi bloqueado pela pessoa com quem costumava conversar muito ou que não conversa há muito tempo? Sabemos que será muito difícil para você descobrir se eles o bloquearam.

Mesmo que você tenha descoberto por meio de uma ligação ou mensagem de texto, provavelmente está procurando outra maneira de contatá-los. No entanto, será complicado para você se eles bloquearam o seu número de mensagens de texto e chamadas. Mas não se preocupe; existem muitos outros métodos disponíveis através dos quais você pode contatá-los facilmente. Neste guia, listaremos os métodos que serão realmente úteis para você.

Como saber se alguém bloqueou seu número sem enviar uma mensagem de texto ou ligar

Sabemos o quanto é difícil entrar em contato com alguém quando eles o bloquearam. Há uma série de razões pelas quais eles podem ter bloqueado você. Às vezes, há chances de que isso tenha sido feito por engano, mal-entendido ou algo relacionado. Nesse momento, você só deseja entrar em contato com essa pessoa em particular para poder dizer a ela que ela o bloqueou. Há chances de você estar procurando outras maneiras de contatá-los para resolver o problema com essa pessoa. Vamos listar os melhores métodos para você entrar em contato com os usuários. Vamos dar-lhes uma chance.

Mensagem no WhatsApp ou outros aplicativos de mídia social

A primeira coisa que você deve tentar rapidamente é enviar uma mensagem para a pessoa que o bloqueou no WhatsApp ou em outros aplicativos de mídia social. Na maioria dos casos, os usuários são bloqueados de mensagens de texto e chamadas. Assim, ainda há chances de que a pessoa que o bloqueou de mensagens de texto e chamadas não o tenha bloqueado nas plataformas de mídia social. Você pode facilmente tentar contatá-los nessas plataformas de mídia social e verificar se eles o bloquearam ou não. Mesmo que tenham sido bloqueados no WhatsApp, você pode tentar contatá-los no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.

Mensagem no iMessage

Os usuários que estão enfrentando problemas para entrar em contato por meio de mensagens e chamadas também podem tentar enviar mensagens no iMessage para verificar se os bloquearam ou não. Muitos usuários tentaram entrar em contato com os usuários por meio do iMessage que os bloquearam e conseguiram fazer isso. Portanto, sugerimos que você tente fazer isso e verifique se consegue enviar uma mensagem para eles ou não.

Chamada sem identificador de chamadas

Os usuários também podem tentar entrar em contato com a pessoa que os bloqueou ligando para o No Caller ID. Junto com isso, você também pode tentar contatá-los por meio de um número desconhecido. É uma das formas mais eficientes de entrar em contato com os usuários. Tente fazer isso e verifique se isso ajuda você ou não.

Através Mascarar Seu Número

Se você estiver usando o cartão SIM da operadora, que suporta mascarar o número de telefone, também pode tentar usar esta etapa para ligar para a pessoa que o bloqueou. Para mascarar seu número de telefone, você deve digitar o número para quem deseja ligar e adicionar *67 antes do número. No entanto, você deve confirmar se o mascaramento é possível com o seu número de telefone.

Ligar do telefone de um amigo ou outro telefone

Os usuários que estão enfrentando problemas ao tentar contatá-los pelo método acima podem obter ajuda de seus amigos ou usar o outro telefone disponível para eles em casa. Você deve enviar uma mensagem de texto ou ligar para a pessoa que o bloqueou com a ajuda do número de telefone de seu amigo ou outro telefone disponível para eles. O usuário que bloqueou você certamente tentará entrar em contato com você.

Tente ligar de aplicativos de mídia social

Existem muitos aplicativos de mídia social disponíveis nos quais você pode entrar em contato com o usuário que o bloqueou. Além disso, na maioria dos casos, a pessoa se esquece de bloqueá-la em todas as plataformas, então você pode tentar usar essa maneira eficaz. Se você não estiver bloqueado em nenhuma plataforma, poderá usar essa plataforma para mensagens e chamadas.

Envie um e-mail para eles

Enviar um e-mail aos usuários que o bloquearam também é uma maneira eficaz. Quem não sabe, mas os usuários tentaram enviar um e-mail para a pessoa e conseguiram contatá-la. Isso ocorre porque os usuários não pensam em denunciar spam ou bloquear o e-mail de qualquer pessoa. Além disso, o e-mail é usado apenas para trabalho profissional, então é óbvio que você pode não ter sido bloqueado nessa plataforma. Assim, será uma boa ideia os usuários entrarem em contato com a pessoa que os bloqueou com a ajuda do e-mail.

Como ser desbloqueado

Muitos usuários são bloqueados por causa de mal-entendidos, erros ou qualquer outra coisa. Neste guia, listamos os métodos para entrar em contato com a pessoa que o bloqueou. Agora, vamos listar alguns métodos simples que você pode tentar para entrar em contato com a pessoa que o bloqueou e pedir que ela o desbloqueie.

Mensagem séria: Você pode pedir à pessoa que o bloqueou com a ajuda dos métodos listados acima para entrar em contato com a pessoa. Depois de contatá-los, você pode perguntar sobre o problema e trabalhar para resolvê-los.

Você pode pedir à pessoa que o bloqueou com a ajuda dos métodos listados acima para entrar em contato com a pessoa. Depois de contatá-los, você pode perguntar sobre o problema e trabalhar para resolvê-los. Seu amigo ou família: Seu amigo e família também podem ajudá-lo a desbloquear uma pessoa. Há chances de algum mal-entendido entre você e a pessoa que o bloqueou, então será melhor contar com a ajuda de seu amigo e família e dizer-lhes para ajudar a resolver esta situação.

Seu amigo e família também podem ajudá-lo a desbloquear uma pessoa. Há chances de algum mal-entendido entre você e a pessoa que o bloqueou, então será melhor contar com a ajuda de seu amigo e família e dizer-lhes para ajudar a resolver esta situação. Conhecendo-os: Você também pode tentar encontrar a pessoa que o bloqueou. Às vezes, conversar com alguém na frente de seus olhos é muito melhor do que se comunicar nas plataformas de mídia social.

Empacotando

Foi uma consulta para muitos usuários sobre “Como saber se alguém bloqueou seu número sem enviar uma mensagem de texto ou ligar.” Neste guia, listamos as várias maneiras de fazer isso. Também listamos as maneiras pelas quais você pode tentar ser desbloqueado da pessoa que o bloqueou. Esperamos que este guia seja útil para você. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

